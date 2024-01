Fermetures des écoles de l’Oregon le mardi 16 janvier ; PPS, OSU, PSU, PCC fermés

Lundi après-midi, plusieurs districts scolaires de l’Oregon avaient déjà annoncé des fermetures mardi après que le National Weather Service ait émis un avertissement de tempête de verglas pour la région métropolitaine de Portland et une grande partie de la vallée de Willamette. Certaines écoles étaient aux prises avec des canalisations gelées ou cassées après le gel profond du week-end férié.

Les écoles publiques de Portland ont informé les familles à 17 heures que les écoles seraient fermées mardi et ont prévenu que les perspectives pour mercredi étaient incertaines, étant donné qu’une douzaine d’écoles du district étaient déjà sans électricité, avant même la tempête de verglas imminente.

“La réouverture nécessitera que nos bâtiments soient sûrs, accessibles et chaleureux”, a écrit le chef des écoles Jon Franco dans un courriel adressé aux élèves, au personnel et aux familles. « Les fermetures de routes et les conditions limitent actuellement notre capacité à évaluer nos bâtiments ou à demander au personnel d’entretien de se préparer, mais nous savons que de nombreuses écoles sont privées d’électricité ou de chauffage.

La situation est particulièrement difficile à Portland, car le district n’a pratiquement plus de marge de manœuvre dans son calendrier, après la grève prolongée des enseignants en novembre qui a amputé 11 jours d’enseignement plus un matin de départ tardif.

Pour rattraper ces heures perdues, les élèves de Portland doivent déjà fréquenter l’école pendant ce qui serait autrement les jours réservés aux cours de rattrapage en cas de neige – les 12, 13 et 14 juin.

La fermeture de cette semaine pourrait signifier que le dernier jour d’école pour les seniors, actuellement prévu le 30 mai, soit repoussé, afin de garantir qu’ils bénéficient des 966 heures de cours exigées par l’État. Mais tout accord en ce sens devrait être négocié avec la Portland Association of Teachers.

Liste de fermeture

Liste ci-dessous mise à jour uniquement jusqu’à 17 heures lundi. Voir ci-dessus pour les annonces de fermeture ultérieures.

Les fermetures déjà annoncées sont les suivantes :

District scolaire d’Astoria : Fermé mardi.

District scolaire des banques : Fermé. Toutes les écoles et installations resteront fermées. Tous les cours et activités sont annulés à compter du 16 janvier.

District scolaire de Beaverton : Le district avait déjà prévu la fermeture des écoles pour les élèves le 16 janvier pour une journée de travail de développement du personnel.

District scolaire de Canby : Fermé, pas d’école maternelle, à compter du 16 janvier.

District scolaire Cascade : Fermé. Toutes les activités annulées à compter du 16 janvier.

District Scolaire Central 13j : Fermé. Le personnel en poste depuis 12 mois, les administrateurs et le personnel classifié essentiel devraient se présenter au travail à compter du 16 janvier.

District scolaire de Clatskanie : Fermé, à compter du 16 janvier.

District scolaire de Colton : Fermé, pas d’école maternelle, à compter du 16 janvier.

District scolaire de Corbett : Tous les campus fermés. Pas d’école sur tous les campus, à compter du 16 janvier.

District scolaire David Douglas : Fermé. Toutes les activités avant et après l’école sont annulées. à compter du 16 janvier.

District scolaire d’Estacada : Journée d’école virtuelle. Le campus sera fermé et toutes les activités seront annulées à compter du 16 janvier. L’EHS disposera d’un espace ouvert au public pour accéder à Internet, à l’électricité, au chauffage et à l’eau entre 8 h et 15 h.

District scolaire de Forest Grove : Fermé. Tous les sports et activités annulés à compter du 16 janvier.

District scolaire Gaston : Fermé. Toutes les activités parascolaires sont annulées à compter du 16 janvier.

District scolaire Gervais : Fermé mardi et 2 heures de retard mercredi. Il n’y aura pas de sortie anticipée mercredi.

District scolaire de Gladstone : Les écoles de Gladstone ont fermé mardi et toutes les activités et événements sont annulés.

Gresham-Barlow Sch. Dist. : Fermé. activités de l’après-midi et du soir annulées mardi.

District scolaire de Hillsboro : Toutes les écoles et bureaux de district sont fermés, pas d’activités l’après-midi ou le soir, à compter du 16 janvier.

District scolaire de Knappa : Fermé mardi.

District scolaire du lac Oswego : Toutes les installations du district et des écoles resteront fermées et tous les cours, services, activités et événements seront annulés jusqu’au mardi 16 janvier.

District scolaire de Lincoln Co. : Fermé mardi. Tous les voyages sont annulés. Les sites de distribution de repas sont les suivants et sont ouverts de 12h30 à 13h00 : Otis Market ; École élémentaire Oceanlake, Taft 7-12 ; Marché de Chester, Lincoln Beach ; Hôtel de ville de Tolède ; Sam Case élémentaire ; Hauteurs de Crestview.

District scolaire de McMinnville : Fermé, à compter du 16 janvier.

District scolaire de la rivière Molalla : Fermé, à compter du 16 janvier.

District scolaire de Neah-Kah-Nie : Fermé, à compter du 16 janvier.

District scolaire de Newberg : Fermé mardi.

District scolaire de North Clackamas : Toutes les écoles fermées ; pas de garde avant/après l’école ; toutes les activités de l’après-midi/soirée et l’athlétisme annulés à compter du 16 janvier.

District scolaire de North Marion : Les écoles de North Marion sont fermées à compter du 16 janvier en raison de conditions météorologiques et de conditions de conduite dangereuses. Tout le personnel et les étudiants doivent rester à la maison, pas de services de garde d’enfants avant et après l’école, et toutes les activités, pratiques ou événements peuvent être annulés ou reportés, sauf avis contraire.

De plus, les écoles de North Marion fonctionnent avec un retard de deux heures le mercredi 17 janvier : https://www.nmarion.k12.or.us/district/page/emergency-and-inclement-weather-notifications

District scolaire de North Santiam (Stayton) : Fermé, à compter du 16 janvier.

District scolaire de la ville d’Oregon : Fermé. En raison de la tempête de verglas prévue, des conditions routières dangereuses attendues et du désir d’assurer la sécurité de tous les étudiants et du personnel.

Écoles publiques de Portland : Écoles et bureaux fermés mardi. Pas d’activités après l’école ou en soirée, y compris les conférences parents-professeurs.

District scolaire de Rainier (OR) : Fermé. Toutes les activités sportives et de district annulées à compter du 16 janvier.

District scolaire de Riverdale : Fermé mardi et toutes activités annulées.

District scolaire de St. Helens : Fermé. Toutes les pratiques et activités sont annulées à compter du 16 janvier.

District scolaire de Salem-Keizer : Fermeture du quartier pour le mardi 16 janvier.

District scolaire de Scappoose : Fermé. En raison des conditions routières actuelles et des prévisions de pluie verglaçante et de neige pour mardi, nous annulons l’école ainsi que tous les autres sports et activités du district pour le 16 janvier. Tous les bâtiments du district seront fermés.

District scolaire du bord de mer : Écoles et bureaux fermés mardi.

District scolaire de Sheridan : Fermé, à compter du 16 janvier.

District scolaire de Sherwood : Pas d’école le mardi 16 janvier. Toutes les installations du district restent fermées jusqu’au mardi soir 16 janvier.

District scolaire de Silver Falls : Fermé à compter du 16 janvier. Pas de sports ou d’activités parascolaires. Réunion du conseil d’administration reportée à jeudi.

District scolaire Skamania 2 : Fermé. Tuyaux gelés, à compter du 16 janvier.

District scolaire Sweet Home : Fermé, à compter du 16 janvier.

District scolaire Tigard-Tualatin : Fermé. Tous les bâtiments sont fermés. Toutes les activités et événements communautaires sont annulés à compter du 16 janvier.

District scolaire de Tillamook : Fermé, à compter du 16 janvier.

District scolaire de Vernonia : Tous les campus fermés. Toutes les activités sportives et parascolaires sont également annulées à compter du 16 janvier.

District scolaire de Warrenton-Hammond : Fermé mardi, pas d’école maternelle.

District scolaire de Woodburn : Fermé. Toutes les écoles, campus et bâtiments seront fermés. Toutes les activités sont annulées à compter du 16 janvier.

District scolaire de Yamhill Carlton : Tous les campus sont fermés à compter du 16 janvier. Toutes les écoles Yamhill Carlton seront fermées mardi en raison des conditions météorologiques.

Districts de services éducatifs

Clackamas ESD : Tous les programmes CESD et le campus administratif de Sunnybrook ont ​​fermé mardi.

ESD régional du Nord-Ouest : Fermeture des centres de service de Columbia, Tillamook et Washington ; Les écoles et programmes du NWRESD suivront les districts composants où ils se trouvent, à compter du 16 janvier.

Willamette ESD : Tous les sites sont fermés, y compris ceux de Salem, McMinnville, Woodburn, Dallas et Monmouth. La fermeture concerne tous les programmes préscolaires, WCA et OASIS, à compter du 16 janvier.

Écoles privées

École Madeleine : Fermé; Toutes les activités du campus annulées (à compter de demain – mardi 16 janvier)

Porte ouverte Christian Acad. : Fermé. toutes les activités extrascolaires annulées (à compter de demain – mar. 16 janvier)

École internationale de Portland : Fermé mardi.

Écoles chrétiennes de Portland : Fermé. Fermé le mardi 16 janvier en raison d’une panne de courant et d’une tempête de verglas prévue. Toutes les activités sont annulées. (En vigueur demain – mardi 16 janvier)

École Saint-Ignace : Fermé mardi.

Académie Saint-Étienne : Fermé. Les activités sportives périscolaires sont également annulées pour mardi. (En vigueur demain – mardi 16 janvier)

École épiscopale de l’Oregon : Fermé. Toutes les activités annulées à compter du 16 janvier.

Académie St. Mary (centre-ville) : Fermé à compter du 16 janvier. Tous les cours et activités du matin/après-midi sont annulés.

Lycée catholique central : Fermé à compter du 16 janvier. En raison des conditions glaciales et des prévisions de mardi, Central Catholic restera fermé mardi. Toutes les activités et pratiques sont annulées. Prévoyez de rouvrir le mercredi à 10 heures du matin ; veuillez vérifier votre courrier électronique et le site Web pour plus d’informations.

Lycée Jésuite : Fermé, à compter du 16 janvier.

École paroissiale du Christ Roi : Fermé, à compter du 16 janvier.

Académie juive de Portland : Fermé à compter de demain – mardi 16 janvier.

Saint Thomas plus catholique : Église et école fermées. Le campus restera fermé jusqu’à ce que le courant soit rétabli.

Préparation au Collège catholique La Salle : Fermé. Activités et pratiques annulées/reportées. Le calendrier des 7 départs tardifs pour mercredi sera publié sur Schoology, à compter du 16 janvier.

École catholique Sainte-Agathe : Fermé, à compter du 16 janvier.

Tous les saints: Fermé. et Soins prolongés fermés, à compter du mardi 16 janvier.

West Hills Montessori : Fermé. Les campus SW Portland et Lake Oswego seront fermés à compter du 16 janvier.

Académie franciscaine Montessori/St Francis : L’école franciscaine Montessori Earth sera fermée mardi en raison des conditions de gel et des prévisions de mardi. Pas d’école et pas de MA, à compter du 16 janvier.

Notre-Dame du Lac : Fermé, pas de maternelle ni d’école maternelle, à compter du 16 janvier.

École catholique Sainte-Croix : L’école de North Portland est fermée le 16 janvier.

Collèges communautaires, universités, collèges

Collège Lewis et Clark : Tous les campus fermés. Campus fermé. Cours CAS annulés, cours de droit et d’études supérieures à distance. Tous les événements/activités sur le campus annulés à compter du 16 janvier.

Université George Fox : Les campus de Newberg et de Portland sont fermés à compter du 16 janvier.

Université de Multnomah : Le campus de l’Université de Multnomah sera fermé mardi. Tous les cours et soirées sont annulés. En ligne…