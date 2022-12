Fermetures d’écoles et autres dans le comté de McHenry avant la tempête hivernale – Shaw Local

En savoir plus sur la météo à venir ici.

Fermetures d’écoles

Alden-Hebron School District 19 : École annulée pour jeudi.

District scolaire communautaire 300 : Les écoles élémentaires et intermédiaires fermeront tôt jeudi, les écoles élémentaires et les écoles maternelles à temps plein fermant à 13 heures et les écoles intermédiaires à 14 heures. Les lycées fonctionneront sur leur site existant. calendrier des examens finaux, et terminent leurs journées à 11h50. Oak Ridge School et 300 PLUS fermeront à midi. L’école maternelle du matin se déroulera normalement et l’école maternelle de l’après-midi est annulée, de même que tous les programmes de garde d’enfants après l’école et toutes les activités d’athlétisme, de clubs et de beaux-arts pour le jeudi.

District scolaire de Harvard 50 : Toutes les écoles fermées pour jeudi. Les vacances d’hiver commencent vendredi.

District scolaire McHenry 15 : Toutes les écoles fermées pour jeudi. Les vacances d’hiver commencent vendredi.

District scolaire secondaire McHenry 156: L’école est annulée pour jeudi. Les étudiants participeront aux finales du jour 2 le lundi 9 janvier, après les vacances d’hiver. Toutes les activités, pratiques sportives et compétitions sportives sont annulées pour jeudi et vendredi.

District scolaire 2 de Nippersink : L’école est annulée pour jeudi, de même que toutes les activités et événements parascolaires.

District scolaire 157 de Richmond-Burton : L’école est annulée pour jeudi, de même que toutes les activités et événements parascolaires.

District scolaire Crystal Lake 47, district scolaire Huntley 158, district scolaire Woodstock 200, district scolaire communautaire 155, district scolaire Cary 26, district scolaire Johnsburg 12, district scolaire élémentaire Marengo Union 165, district scolaire Prairie Grove 46, district scolaire communautaire Marengo 154, Fox River Grove School District 3, Harrison School District 36 et Riley School District 18 sont actuellement en vacances d’hiver.

Autre fermetures

Bibliothèque publique de Crystal Lake : La bibliothèque fermera à midi jeudi et fermera du 24 au 26 décembre pour les vacances.

Bibliothèque publique McHenry : La bibliothèque sera fermée jeudi midi.

