Fermetures de voies de nuit sur l’autoroute 97 à Leckie Road à Kelowna

Le chemin Leckie à l’est de l’autoroute 97 sera fermé et des fermetures de voies auront lieu sur l’autoroute à partir du dimanche 24 juillet.

La construction se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’août, de 19 h à 7 h. Les travaux visent à améliorer la capacité et la sécurité.

Les fermetures de voies et les lieux de travail changeront à mesure que la construction se poursuivra. Les conducteurs doivent prévoir un temps de trajet supplémentaire et sont encouragés à emprunter des itinéraires alternatifs et à éviter la zone si possible.

Les voies seront rouvertes chaque matin et les commerces pourront continuer à être accessibles comme d’habitude pendant la journée. Les entreprises sont accessibles pendant les fermetures nocturnes des routes Baron et Banks.

Les améliorations incluent :

une double voie de virage à gauche de l’autoroute 97 en direction sud sur Leckie Rd afin d’ajouter de la capacité en direction sud;

une voie de virage à droite intelligente pour accroître la sécurité des virages à droite en direction nord de Leckie Rd à l’autoroute 97 à travers une nouvelle extension du corridor de transport actif (ATC).

L’ATC sur Leckie sera étendu à l’autoroute 97, complétant le tronçon sur Leckie entre l’autoroute 97 et la voie verte. Les phases futures de l’ATC se poursuivront jusqu’à Dilworth Drive et se connecteront à l’Okanagan Rail Trail.

Le projet d’amélioration est une collaboration entre la ville de Kelowna, le ministère des Transports et de l’Infrastructure et le développement Costco.

