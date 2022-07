Fermetures de routes pour les Jeux du Commonwealth 2022 : où seront-ils touchés ?

BIRMINGHAM accueille les Jeux du Commonwealth cette année et entraîne de nombreuses perturbations de voyage.

Si vous vivez dans les West Midlands ou que vous vous rendez aux Jeux du Commonwealth, voici toutes les fermetures de routes dont vous devez être conscient.

Où sont les fermetures de routes pour les Jeux du Commonwealth 2022 ?

À travers Birmingham et le Black Country, des routes sont fermées pour les différents sports et arènes, en particulier lors des cérémonies d’ouverture et de clôture.

De Solihull à Sandwell, les résidents peuvent voir leurs routes locales impactées, pour des cartes complètes, consultez le site Web du Commonwealth.

Birmingham

La deuxième ville accueillera la majorité de l’action, le marathon se déroulant au centre de la ville le vendredi 29 juillet.

D’autres domaines comme Edgbaston et l’Université de Birmingham sont également confrontés à des fermetures.

Birmingham accueille les Jeux du Commonwealth 2022 Crédit : Alamy

Voici un aperçu des routes qui seront fermées, d’autres pourraient être affectées à la suite des jeux et des fermetures.

Parcours du Marathon – de Parade jusqu’à Woodlands Park Road et ses environs (samedi 30 juillet).

– de Parade jusqu’à Woodlands Park Road et ses environs (samedi 30 juillet). Stade Alexander / Perry Barr – Walsall Road (A34) et Aldridge Road (jeudi 28 juillet et lundi 8 août).

– Walsall Road (A34) et Aldridge Road (jeudi 28 juillet et lundi 8 août). Arène – King Edwards Road et Cambridge Street (du mardi 26 juillet au dimanche 7 août)

– King Edwards Road et Cambridge Street (du mardi 26 juillet au dimanche 7 août) Stade d’Edgbaston – Edgbaston Road (du jeudi 28 juillet au lundi 8 août)

– Edgbaston Road (du jeudi 28 juillet au lundi 8 août) Smithfield – Claybrook St, Pershore St et Skinner Lane sont à sens unique avec permis d’accès seulement (jeudi 28 juillet et lundi 8 août).

– Claybrook St, Pershore St et Skinner Lane sont à sens unique avec permis d’accès seulement (jeudi 28 juillet et lundi 8 août). Parc Sutton – Toutes les routes du triangle Chester Road, Birmingham Road et Sutton Park sont fermées ou accessibles uniquement localement (du vendredi 29 juillet au dimanche 31 juillet).

– Toutes les routes du triangle Chester Road, Birmingham Road et Sutton Park sont fermées ou accessibles uniquement localement (du vendredi 29 juillet au dimanche 31 juillet). Université de Birmingham – Pas d’accès au Vale Village ni aux courts de tennis sans permis (du jeudi 28 juillet au mardi 9 août).

– Pas d’accès au Vale Village ni aux courts de tennis sans permis (du jeudi 28 juillet au mardi 9 août). Centre ville – Restrictions de livraison sur New Street et High Street entre 7h et minuit pendant les jeux, fermetures de routes liées au parcours Marathon le samedi 30 juillet.

Cannock Chase

Cannock Chase Forest accueille la compétition de vélo de montagne le mercredi 3 août.

Les routes suivantes sont à accès autorisé uniquement ou à accès restreint pendant l’événement.

Vallée des bouleaux

Fermer l’église

Lieu de terrain

Ferme de cornes

Rue Jones

Millside

Oakley Copse

Bureau de poste

Carrière Fermer

Chemin de l’usine de fractionnement

Près de St Johns

Coventry

Le stade et l’arène de Coventry accueilleront le judo, la lutte et le rugby à sept.

Pendant la durée des matchs, Judds Lane, Rowley’s Green Lane et Jimmy Hill Way (A444) seront désignés comme zones sans arrêt.

Il y a aussi un accès autorisé uniquement à l’entrée de l’arène, avec des points de contrôle des billets.

Dudley, Wolverhampton et South Staffordshire

Pour les fans de cyclisme, vous pouvez assister au contre-la-montre cycliste le jeudi 4 août.

Cela s’accompagne de nombreuses restrictions routières de Dudley à Wolverhampton.

Chemin du parc ouest

porte sud

chemin Albert

Route de Kingsland

Chemin du parc est

Centre-ville de Dudley (toutes les routes)

l’avenue du Parc

Avenue des bains

Vauxhall supérieur

Périphérique de Wolverhampton

Chemin de la baignoire

Centre-ville de Wolverhampton

Penn crapaud

Ruelle Rookery

Colline de Dorépine

Wolverhampton Road/ High Street

Rue Dudley

Chemin Sedgley

Lee Vallée

S’en tenir au cyclisme, le Lee Valley Velopark aura un impact sur les routes qui l’entourent.

Ce sera du jeudi 21 juillet au mardi 2 août.

Les deux routes fermées sont Abercrombie Road et Olympic Park Avenue.

dernier sur les jeux du Commonwealth

Sandwell

Sans surprise, le centre Sandwell Aquatics accueillera les épreuves de natation, de paranatation et de plongeon pendant les jeux.

Une section de Londonderry Road, qui se trouve directement à l’extérieur du centre, est à sens unique et n’est réservée qu’aux détenteurs de permis pour toute la durée des Jeux du Commonwealth.

La plupart des routes environnantes ont un stationnement contrôlé et Manor Road dans Francis Road est fermée.

Le parc Smethwick Hall est toujours accessible à l’heure actuelle, mais les routes risquent d’être encombrées.

Solihull

Bien qu’aucune route autour du NEC ne soit fermée, selon le site Web des Jeux du Commonwealth, la zone sera occupée.

Le NEC accueille le badminton, la boxe, le netball, le para power lifting, le tennis de table et le para tennis de table et l’haltérophilie.

Le centre étant déjà habitué aux grands événements, les perturbations routières habituelles seront en place.

Spa Warwick et Royal Leamington

Les athlètes ont élu domicile dans le village du campus de l’Université de Warwick, mais Myton Fields accueillera également les courses cyclistes sur route.

Les routes autour du parc Victoria seront limitées à l’accès résidentiel uniquement du vendredi 29 juillet au samedi 6 août pour les événements de boulingrin.

À l’Université, Academic Loop Road sera partiellement fermée pour limiter les perturbations pour les athlètes.

Pour la course cycliste sur route, il y aura des fermetures à l’intérieur et autour du parcours pour la sécurité de toutes les personnes impliquées.

Ces routes seront fermées pour la durée du dimanche 7 août, sauf indication contraire :

Route de Myton (du mercredi 3 août au lundi 8 août)

(du mercredi 3 août au lundi 8 août) Route de Birmingham

Route du pont moche

Allée de l’église

Vieux chemin Budbrooke

Chemin des Hamptons

Avenue Shakespeare

chemin Stratford

La rue de l’Ouest

Grande rue

Saltisford

Route du Prieuré

Fin Colten

Chemin Emscote

Nouvelle route de Warwick

promenade du prince

Dans la boucle de ces routes, il n’y aura pas d’accès pour les véhicules et il y aura des perturbations majeures dans les environs.

L’A46 près de Budbrooke restera ouverte, bien que les deux bretelles soient fermées – attendez-vous à la circulation et aux véhicules lents.

Quels transports en commun seront impactés par les Jeux du Commonwealth ?

Il n’y a pas de parking à proximité des sites, les transports en commun sont donc cruciaux si vous assistez à quelque chose.

Les organisateurs ont donné un accès gratuit aux transports publics pour tous les détenteurs de billets.

Cela fonctionnera n’importe où dans les West Midlands le jour de votre événement, bien que le voyage à Lee Park Valley ne soit pas inclus.

Les grèves ferroviaires perturberont gravement une grande partie des services ferroviaires, mais des parcs de stationnement devraient être disponibles à la place.

National Express dispose d’un réseau dédié d’autocars longue distance mis en place pour les Jeux du Commonwealth.

Pour chaque site, le site Web des Jeux du Commonwealth propose un planificateur de voyage que vous pouvez utiliser pour éviter les grèves.

Prévoyez plus de temps lorsque vous voyagez car les événements et la région des West Midlands seront occupés.

Birmingham elle-même dispose également d’un réseau de tramway appelé West Midlands Metro qui couvre de Birmingham à Wolverhampton.