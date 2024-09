Fermetures de routes et restrictions dimanche pour le marathon Apple de Kelowna

Avis de circulation

Après une interruption de cinq ans, le Kelowna Apple Marathon fera son retour le dimanche 29 septembre, commençant et se terminant à City Park. Le parcours de la course s’étend sur des zones du centre-ville, de l’extrémité nord et de la région sud de Pandosy et certains impacts sur la circulation sont attendus. Pour plus d’informations sur la course et les détails de l’itinéraire, visitez appleraceseries.com.

Impacts sur la circulation

Pour accueillir la course, un grand nombre de fermetures de routes et d’impacts seront en vigueur dans toute la ville de 6h00 à 14h00. Consultez tous les impacts de la circulation sur appleraceseries.com/traffic-impact.

Le personnel de contrôle de la circulation sera visible pour diriger la circulation. Il est conseillé aux automobilistes de planifier leur itinéraire en conséquence pour éviter les retards.

Impacts sur les parcs municipaux et le stationnement

La promenade au bord du lac entre le parc municipal et le parc Waterfront sera utilisée d’environ 7 h à 12 h 30.

Le stationnement du City Park sera partiellement fermé du 28 au 29 septembre pour accueillir l’événement.

Impacts sur les transports en commun

Pour tenir compte des fermetures de routes, plusieurs impacts sur les transports en commun sont également attendus. La route 2 sera partiellement détournée et les routes 1, 4, 8 et 12 devraient s’attendre à des retards et à une augmentation du temps de trajet. Les coureurs doivent s’accorder du temps supplémentaire et planifier leur itinéraire à bctransit.com/kelowna.

Pour obtenir les dernières informations sur les travaux routiers, les fermetures de routes et les retards potentiels, visitez kelowna.ca/roadreport.