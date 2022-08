Fermetures de routes annoncées pour le défilé Elburn Days de vendredi – Shaw Local

Elburn Days est presque arrivé, et avec lui, il y a des fermetures de routes pour le défilé de vendredi soir.

Selon un communiqué de presse, la route 47 sera fermée à la circulation de la route 38 à Keslinger Road de 17 h 45 à 20 h vendredi pour accueillir le défilé. Les automobilistes sont priés d’utiliser Anderson Road comme contournement vers Elburn pendant cette période.

L’Elburn Days Parade part à 18 h de l’intersection de N. Reader Street et Main Street, puis se dirige vers le sud sur Main jusqu’à South Street, puis tourne vers l’ouest pour se terminer à Lions Park.

Le défilé mettra en vedette des tracteurs, des chevaux, des orchestres de lycée et de collège, des camions de pompiers, des danseurs et de nombreuses entreprises locales.

Il est rappelé aux enfants, pour leur propre sécurité, de rester sur le trottoir et de ne pas s’approcher des participants au défilé pour des bonbons, indique le communiqué.

Le festival annuel Elburn Days se déroule du vendredi 19 août au dimanche 21 août et propose un week-end complet de divertissements en direct, de nourriture, de tractions de tracteurs, d’artisans, d’une tente à bière, de volley-ball dans la boue, d’une vente aux enchères de bétail, de manèges de carnaval et plus encore.