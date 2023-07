Fermetures de routes à West Kelowna pour des travaux de pavage

Les équipes termineront les travaux de pavage sur le chemin Ogden, de Boucherie aux chemins Ourtoland, à West Kelowna, du 4 au 7 juillet.

Sur le chemin Ourtoland, les équipes effectueront le pavage des chemins Menu à Ogden, les travaux dans les deux tronçons ayant lieu de 19 h à 17 h. La construction est assujettie aux conditions météorologiques, aux changements d’horaire de l’entrepreneur et à d’autres facteurs.

La circulation en alternance à voie unique sera en vigueur par intermittence à partir du 4 juillet sur le chemin Ourtoland. Le chemin Ogden entre le chemin Boucherie et les chemins Ourtoland demeureront fermés pendant l’asphaltage. Une déviation sera en vigueur.

Les résidents sont encouragés à se garer à l’extérieur de la zone de pavage pour éviter les retards pendant le séchage de l’asphalte. L’entrepreneur travaillera avec les résidents pour assurer l’accès aux maisons et aux allées pendant que le pavage est en cours.

Une fois le pavage terminé, les équipes termineront les améliorations du drainage sur Menu Road et raccorderont les conduites d’eau nouvellement installées au réservoir et à la station de pompage.

Dans West Kelowna Estates, la construction se poursuit sur Westlake Road pour installer les 600 mètres restants de conduites d’eau principales et effectuer des améliorations au drainage et aux piétons.

À la mi-juillet, les équipes doivent paver le chemin Westlake de Horizon Drive à West Kelowna Road.

Un préavis sera fourni à la communauté.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownaConditions routières