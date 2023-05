Fermetures de routes à West Kelowna nécessaires pour la construction de conduites d’eau

Le chemin Ogden entre les chemins Boucherie et Ourtoland sera fermé du 30 mai au 30 juin

La construction commence la semaine prochaine sur le chemin Ogden pour terminer l’installation des conduites d’eau dans le quartier de Sunnyside afin de se connecter à l’usine de traitement de l’eau de Rose Valley (RVWTP).

Les travaux auront lieu entre le 30 mai et le 30 juin à partir du chemin Boucherie. à Ourtoland Rd., et Ogden Rd. seront temporairement fermés à la circulation automobile.

Circulation accédant au chemin Boucherie. sera dévié via Ourtoland Rd. à Trevor Drive, Guidi Rd. et chemin Hudson. Cette section d’Ogden Rd. sera fermé toutes les heures, y compris les soirs et les fins de semaine, à compter du 30 mai à 7 h

L’accès pour les véhicules de transport en commun et d’urgence sera maintenu en tout temps, et l’accès des piétons sera également maintenu pendant la construction.

Une fois ces travaux terminés, les équipes raccorderont le réseau nouvellement installé au réservoir et à la station de pompage de Menu Road.

