Fermetures de grandes voies à venir pour la I-80 à Joliet – Shaw Local

La construction sur l’Interstate 80 à Joliet s’accélère et le ministère des Transports de l’Illinois souhaite que le public soit au courant des fermetures de voies, des fermetures de rampes et de la probabilité d’embouteillages au cours des week-ends à venir.

La I-80 sera réduite à une voie, initialement pour le trafic en direction est et plus tard pour les automobilistes en direction ouest, pendant les travaux du week-end, qui commencent le 8 septembre et se poursuivent pendant sept autres week-ends, y compris les vendredis.

Les travaux auront lieu entre l’avenue Raynor et la rue Gardner.

Les responsables de l’IDOT ont déclaré qu’ils souhaitaient faire passer le message aux camionneurs et autres automobilistes pour trouver des itinéraires alternatifs si possible afin d’alléger ce qui est susceptible de devenir une zone de construction encombrée.

“Il n’y a littéralement pas beaucoup de bonnes alternatives à l’I-80”, a déclaré la semaine dernière John Baczek, ingénieur en développement de programmes pour IDOT, lors d’une réunion avec les médias.

Les semi-remorques se dirigent vers l’est sur l’Interstate 80 à Joliet.

(Shaw Media)

Mais les options sont moins nombreuses pour les camionneurs, a déclaré Baczek. L’IDOT encouragera les camionneurs à rechercher d’autres itinéraires inter-États dans la région de Chicago au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Les automobilistes sont invités à trouver des itinéraires alternatifs via Joliet pour éviter les travaux.

« Nous recherchons des gens qui pensent grand lorsqu’ils traversent la région », a déclaré Baczek. “Essayez d’éviter la zone si possible.”

Le trafic sur la I-80 est généralement d’environ 80 000 véhicules par jour, dont 25 % de camions, selon l’IDOT.

Les travaux effectués cet automne sont le prélude à une vaste mise à niveau de l’I-80 qui se poursuivra jusqu’en 2028, alors que l’IDOT remplace les ponts de la rivière Des Plaines, reconstruit les échangeurs et ajoute des voies auxiliaires pour faciliter la circulation aux rampes d’entrée et de sortie.

Ce projet devrait commencer l’année prochaine et sera réalisé par segments sur un tronçon de 16 milles de l’US 30 à New Lenox à Ridge Road à Minooka.

Les travaux de cet automne portent sur la réfection de la chaussée dans le secteur de Joliet.

Un panneau de fermeture de route se trouve sur la bretelle Richards I-80 en direction est, le lundi 29 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Mardi, IDOT a créé une nouvelle configuration sur la I-80 en direction est, divisant le trafic entre Richards Street et Hickory Creek pour ouvrir la route entre les deux voies pour la reconstruction.

La configuration du trafic divisé était la dernière modification du tronçon Joliet de la I-80, qui est devenue une zone de construction l’année dernière lorsque l’IDOT a commencé à remplacer les ponts dans les voies en direction est.

La construction au cours de l’année écoulée a déjà impliqué des travaux occasionnels le week-end et des fermetures de voies, entraînant parfois des sauvegardes.

IDOT veut que les automobilistes sachent que les travaux du week-end à venir et les fermetures de voies se poursuivront non seulement pendant huit week-ends consécutifs, si le temps le permet, mais incluront également les vendredis.

Les travaux du week-end passé ont commencé le vendredi soir après l’heure de pointe.

L’horaire du week-end commençant le 8 septembre s’étendra de 22 h le jeudi à 5 h le lundi.

Deux ponts de l’Interstate 80, l’un en direction est et l’autre en direction ouest, traversent la rivière Des Plaines à Joliet.

(Shaw Media)

“Cela va avoir un impact sur le trafic aux heures de pointe”, a déclaré la porte-parole de l’IDOT, Maria Castaneda. « C’est très important. Historiquement, le trafic du vendredi peut être agréable et léger ou très lourd.

L’IDOT encourage les automobilistes à se préparer au pire et à prévoir des itinéraires alternatifs pour le travail et les déplacements le week-end.

Les automobilistes doivent s’attendre à “des retards de déplacement importants”, a déclaré Isaam Rayyan, ingénieur de mise en œuvre du projet.

La bretelle en direction est vers la rue Richards a été fermée cette semaine et ne devrait pas ouvrir cet automne. La bretelle reliant Chicago Street à la I-80 en direction est sera fermée le 8 septembre, mais rouvrira le lundi suivant.

“Toutes les bretelles ne seront pas fermées en même temps, et la I-80 ne sera réduite qu’à une voie dans une direction à la fois”, a déclaré Rayyan, indiquant les efforts d’IDOT pour minimiser l’impact sur le trafic.

Les fermetures de voies le 8 septembre n’impliqueront que la circulation en direction est.

Un panneau de fermeture de route ordonne à la circulation de la rue Richards d’utiliser la sortie de la rue Briggs sur la I-80 en direction est, le lundi 29 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Des détours seront affichés pour les fermetures de rampes.

Les travaux comprennent le rapiéçage, le fraisage, le resurfaçage et le traçage de la chaussée pour maintenir la chaussée dans un état acceptable jusqu’à ce que le projet de corridor plus vaste puisse commencer, selon un communiqué de presse de l’IDOT.

Selon l’IDOT, les travaux minimiseront les futures fermetures d’urgence “qui se sont produites avec une fréquence croissante ces dernières années”. Les réparations prévues donneront également aux automobilistes la possibilité de planifier des itinéraires alternatifs, selon l’IDOT.