Fermetures de Covid, Kim Jong Un compte pour les évadés records de la Corée du Nord

SEOUL – Seulement 67 Nord-Coréens sont arrivés en Corée du Sud l’année dernière, a annoncé cette semaine le ministère de l’Unification, marquant la deuxième année d’arrivées de réfugiés record alors que la Corée du Nord reste fermée et plus recluse que jamais dans la pandémie de coronavirus. La plupart de ceux qui sont arrivés dans le Sud en 2022 n’étaient pas des évadés fuyant directement la Corée du Nord, mais plutôt des personnes qui se trouvaient en Chine ou en Russie, selon des groupes qui soutiennent les transfuges à leur entrée dans le pays.

On ne sait pas combien de personnes ont pu fuir la Corée du Nord au cours des trois dernières années. Les données du gouvernement ne révèlent pas où vivaient les Nord-Coréens avant leur arrivée.

Les nouveaux chiffres sont le dernier exemple d’une Corée du Nord de plus en plus isolée, qui a fermé sa frontière avec la Chine aux touristes en janvier 2020 avec l’épidémie de coronavirus. Il a également interrompu le commerce avec la Chine, sa bouée de sauvetage économique, provoquant une grave pénurie de nourriture et de fournitures médicales.

Ces mesures ont aggravé les efforts du régime de Kim Jong Un pour réprimer les évasions des Nord-Coréens à travers la longue frontière vers la Chine à la recherche de nourriture ou de liberté.

Les Nord-Coréens s’échappent généralement en traversant la frontière avec la Chine. Mais les deux pays ont imposé des mesures de contrôle strictes, bien que certains échanges limités aient repris. La Corée du Nord a également réprimé les personnes voyageant à l’intérieur du pays, ce qui rend plus difficile l’accès à la frontière. Et maintenant, la Chine est aux prises avec une autre poussée dramatique de Covid-19.

Bien que les pays du monde entier retrouvent le chemin de la normalité trois ans après le début de la pandémie, la Corée du Nord n’a montré aucun signe d’assouplissement imminent de ses mesures aux frontières.

En conséquence, les informations de première main de ceux qui entrent et sortent du pays totalitaire – y compris les transfuges – se sont taries. La plupart des travailleurs humanitaires internationaux et des diplomates étrangers en poste là-bas sont partis depuis.

Les défenseurs des droits de l’homme se disent de plus en plus préoccupés par la situation à l’intérieur du pays, l’un des plus pauvres au monde et qui lutte contre des pénuries alimentaires chroniques.

“La baisse des défections n’a rien à voir avec de meilleures conditions de vie à l’intérieur du pays, car elle est uniquement due à un contrôle et à une répression renforcés”, a déclaré Yoon Yeo-sang, directeur du Centre de base de données sur les droits de l’homme nord-coréens basé à Séoul.

La répression le long de la frontière Chine-Corée du Nord est devenue plus omniprésente que jamais en raison d’un système de surveillance de haute technologie, ce qui rend difficile le retour du nombre de défections aux niveaux d’avant la pandémie même après la levée des restrictions liées aux coronavirus, a-t-il déclaré.

Malgré le renforcement de la sécurité, certains Nord-Coréens risquent toujours leur vie pour tenter de s’évader, selon Daily NK, un média basé à Séoul qui gère un réseau d’informateurs à l’intérieur du pays. Des sources en Corée du Nord et en Chine ont déclaré au Daily NK que deux hommes avaient été surpris en train de tenter de s’échapper en décembre et qu’une femme avait réussi à traverser en novembre.

En 2021, plus d’hommes que de femmes sont entrés en Corée du Sud pour la première fois depuis 2001. Sur les 63 transfuges cette année-là, 23 étaient des femmes et 40 des hommes. La même tendance s’est maintenue en 2022, selon de nouvelles données : en 2022, 32 étaient des femmes et 35 des hommes.

Déclenché par la famine meurtrière de la Corée du Nord dans les années 1990, le flux d’évadés du Nord a continué de gonfler au fil des ans et a culminé en 2009, avec près de 3 000 arrivées dans le Sud cette année-là.

Mais en 2012, le nombre de transfuges arrivant dans le Sud a été presque divisé par deux par rapport à l’année précédente à 1 502. La baisse est corrélée au début du règne de Kim Jong Un en tant que dirigeant du pays, a déclaré Kim Seok-hyang, professeur d’études nord-coréennes à l’Université Ewha Womans de Séoul. La dirigeante a fortement resserré les contrôles sur la longue frontière du Nord avec la Chine et accru la surveillance, érigeant des clôtures et posant des pièges, a-t-elle déclaré.

Le coût de la défection a grimpé en flèche parce que le voyage est devenu plus dangereux, a déclaré le professeur. Pourtant, le nombre d’évadés entrant en Corée du Sud a continué de dépasser 1 000 chaque année jusqu’à ce que la pandémie frappe en 2020 – puis il a chuté à deux chiffres.

Elizabeth Salmón, l’envoyée spéciale de l’ONU pour les droits de l’homme nord-coréens, a estimé que jusqu’à 2 000 évadés nord-coréens étaient détenus en Chine. En plus de cela, certains sont détenus dans des consulats nord-coréens dans d’autres pays au milieu de fermetures prolongées des frontières, a-t-elle déclaré dans un discours en septembre.

Les évadés sont piégés dans de mauvaises conditions de détention et risquent d’être rapatriés lorsque la Corée du Nord rouvrira sa frontière, a déclaré Kim Suk-woo, qui a supervisé les affaires intercoréennes en tant qu’ancien vice-ministre de l’unification en Corée du Sud.

En plus des efforts officiels et non officiels pour aider les détenus, le gouvernement sud-coréen devrait confronter publiquement le régime de Kim Jong Un sur ces violations des droits de l’homme, a-t-il déclaré. “Afin de ne pas fâcher Pyongyang tout en poursuivant sa diplomatie, Séoul a longtemps mis de côté les questions de droits de l’homme, et les abus généralisés en Corée du Nord n’ont fait qu’empirer au fil des ans”, a-t-il déclaré.

Kim Suk-woo a travaillé à la fin des années 1990 sur la création du centre de réinstallation de Hanawon, où les transfuges nord-coréens suivent un cours accéléré sur la vie dans le Sud capitaliste. Le centre géré par l’État, d’une capacité de plus de 1 000 personnes, n’accueille actuellement qu’une trentaine d’évadés de Corée du Nord, selon les données du gouvernement.

Alors que certains législateurs sud-coréens ont appelé à la réduction des effectifs de Hanawon en raison du faible taux d’occupation, Kim Suk-woo a déclaré qu’il devrait être maintenu comme un symbole que les transfuges nord-coréens sont les bienvenus dans le Sud démocratique à tout moment.

Le ministère de l’Unification a déclaré cette semaine que Hanawon maintiendrait ses opérations, citant la possibilité d’une reprise des arrivées de Corée du Nord. Il a déclaré que le centre fournit non seulement un soutien à l’intégration aux nouveaux arrivants, mais également une formation professionnelle et d’autres services de soins aux transfuges nord-coréens qui se sont déjà installés dans le Sud.