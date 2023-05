Fermetures à venir avant Knox Mountain Hill Climb à Kelowna

Avec le Knox Mountain Hill Climb qui se déroule ce long week-end (20-21 mai), il y a plusieurs fermetures à connaître.

La base de Knox Mountain, Crown Lookout et Knox Mountain Drive sera fermée au public autre que les détenteurs de billets à partir de jeudi jusqu’à lundi.

Le sentier Apex restera accessible aux randonneurs et aux cyclistes pendant cette période via l’entrée nord du sentier.

Knox Mountain Drive sera fermé à partir de jeudi midi pour l’installation. Le parc restera ouvert aux visiteurs jusqu’à la fin de la journée de vendredi, mais les restrictions de stationnement suivantes seront en vigueur :

Stationnement principal – fermé du vendredi 19 mai au lundi 22 mai;

Aire de stationnement de Poplar Point Drive – fermée du jeudi 18 mai à 17 h au lundi 22 mai à midi;

Côté nord de Broadway Avenue – les restrictions de stationnement sont en vigueur du jeudi 18 mai à 17 h jusqu’au lundi 22 mai.

Le parcours de golf de disque de Knox Mountain sera fermé au public pour le week-end à partir de jeudi à l’arrivée des campeurs de l’événement.

Le parc à chiens Knox Mountain Park sera également fermé pour le week-end à partir de vendredi.

Les organisateurs prévoient que le parc sera entièrement accessible aux visiteurs vers 15 heures le lundi 22 mai, bien que le démontage de l’événement puisse toujours être en cours.

Pour plus d’informations sur l’événement, visitez le site Web de Knox Mountain Hill Climb.

