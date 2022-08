Fermeture en raison d’un glissement de terrain sur l’autoroute 1

Une coulée de boue a forcé la fermeture de l’autoroute 1 dans les deux sens.

L’autoroute 1 a été touchée par plusieurs crues soudaines le 10 août, déclenchant l’érosion.

Drive BC a classé l’événement comme majeur.

De fortes pluies au sud de Spences Bridge ont causé des inondations et des coulées de boue.

Plus à venir.

