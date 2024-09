Fermeture d’un magasin d’appâts et d’articles de pêche après 60 ans

(Cette chronique a été publiée pour la première fois dans le Tallahassee Democrat le 17 mars 2013.)

Bien sûr, c’est une histoire familière : un petit commerce familial de longue date ferme ses portes face à la concurrence des grandes chaînes d’entreprises et à la liste toujours plus longue des réglementations gouvernementales.

Mais les pêcheurs vous diront : « Cette fois, c’est sérieux. » Rivers Bait & Tackle ferme ses portes après 60 ans à Tallahassee.

Les pêcheurs peuvent peut-être acheter des grillons, des vers et des ménés comme appâts ailleurs. Mais à qui vont-ils confier la réparation de leur moulinet Ambassadeur classique ou la pose de nouveaux anneaux sur leur canne à pêche en eau salée ? Qui va leur fabriquer une nouvelle épuisette et leur donner des conseils sur la façon de lancer le mulet ? Qui va leur suggérer un nouvel endroit où tremper une canne à pêche ou leur vendre le meilleur leurre pour attraper un bar dans le lac Jackson ?

Personne, voilà qui.

« C’est vraiment dommage », a déclaré Larry Abele, l’ancien doyen de l’université d’État de Floride. « Il n’y a personne d’autre comme Rivers Bait & Tackle. »

Quoi qu’il en soit, Johnny Rivers en a assez. Il en a assez de se battre contre « quatre super Walmarts, 12 Ace Hardwares, Academy Sports, Sports Authority et bientôt un Bass Pro Shop ». Il en a assez de voir « à chaque fois que je me retourne, le gouvernement me met la main dans la poche » pour les licences, les frais et les taxes.

Rivers Bait & Tackle est installé à son troisième emplacement, au 3014 S. Adams St., depuis une décennie.

Rivers a donc mis en vente son bâtiment et sa propriété du 3014 S. Adams St., fermant ainsi le dernier magasin de ce type à Tallahassee.

Encore jeune, à 62 ans, Rivers se concentrera sur son activité de pêche commerciale au mulet de longue date, qui, selon lui, finance de toute façon le magasin depuis quelques années.

« Je ne suis pas triste », a déclaré Rivers à propos de l’abandon d’une institution de Tallahassee. « Les impôts ont augmenté, augmenté, augmenté. Les droits de licence ont augmenté, augmenté, augmenté. Mais les affaires ont baissé, baissé, baissé. L’époque des petites entreprises comme celle-ci est révolue. »

Rivers Bait & Tackle a été fondée en 1953 par le père de Rivers, Leaston Rivers, dans une station-service disparue depuis longtemps au coin nord-ouest de South Adams Street et FAMU Way.

La plupart des gens se souviennent probablement mieux de la boutique à son deuxième emplacement, à un mile au sud, au 2931 S. Adams St., où Leaston Rivers a déménagé en 1971. La boutique y a fonctionné pendant 30 ans, avec le plus jeune fils de Leaston, George, qui l’a rejoint en tant qu’associé, jusqu’à ce que George se noie lors d’un accident de chasse au canard en 1984 au lac Talquin. En 1994, le fils cadet Johnny a repris le magasin.

En 2003, peu après le décès de Leaston Rivers, le bâtiment qu’ils louaient a été vendu pour un complexe d’appartements. Johnny Rivers a acheté le bâtiment de l’autre côté de la rue, au 3014 S. Adams St. La maison à ossature bois de deux étages a été construite en 1953 et avait déjà servi à diverses entreprises au rez-de-chaussée.

À l’origine, le magasin vendait du matériel de chasse et de pêche. Mais il y a plus de dix ans, Rivers s’est limité à la vente d’articles de pêche, même si des trophées d’animaux ornent toujours les murs et remplissent le sous-sol.

« À Tallahassee, il n’y avait que nous, Jackson’s, Buddy’s Marine et Sears pour acheter du matériel de plein air », explique Rivers. « Une fois que Walmart a commencé à proposer des armes et des munitions, nous n’avions plus aucun moyen de rester compétitifs. »

Rivers ne fermera pas le magasin tant qu’il n’aura pas vendu la propriété. L’agent immobilier Ben Boynton l’a mise en vente pour un peu moins de 175 000 $. La propriété ne fait qu’un tiers d’acre, mais elle s’étend sur 300 pieds le long de South Adams, offrant une bonne « façade ».

Le quartier est destiné à une variété d’usages de petites entreprises : restaurants, salons de coiffure ou de manucure, cabinets médicaux ou dentaires, chambres d’hôtes, studio de radiodiffusion ou garderie. Boynton a déclaré qu’un appartement de trois chambres à l’étage le rend « attrayant » pour quelqu’un qui cherche un endroit où vivre et travailler.

Si un acheteur souhaitait négocier le processus de gestion de la croissance, le bâtiment pourrait être démoli et la propriété reconstruite pour d’autres usages.

« Ils vont nous manquer », a déclaré Boynton, qui connaît la famille Rivers depuis des décennies. « Mais je comprends le soulagement de Johnny. Je sais qu’il est épuisé. »

Rivers Bait & Tackle nous manquera certainement.

Feu Leaston Rivers a fondé le magasin Rivers Bait & Tackle en 1953 au coin de South Adams Street et FAMU Way.

George Walker, 82 ans, courtier immobilier, est client de Leaston Rivers depuis l’ouverture de son magasin. Il y achète ses appâts, y fait réparer ses cannes et ses moulinets, il aime y aller.

« Ce sont des gens bien qui savaient ce qu’ils faisaient », a déclaré Walker. « C’est vraiment triste. »

Abele fait ses courses chez Rivers depuis le début des années 1970. Il a acheté les premières cannes et moulinets de ses deux fils chez Rivers. Il y apporte ses cannes et moulinets pour les faire réparer. Les réparations sont effectuées par un Rivers de troisième génération : le fils de Johnny, George Leaston Rivers, un ancien étudiant en ingénierie de la FSU qui travaille comme fabricant de métaux et soudeur mais passe une journée par semaine dans le magasin de sa famille à réparer les cannes et les moulinets.

« George est tellement intelligent et créatif », a déclaré Abele, qui se souvient d’avoir regardé George reconstruire des cannes à pêche alors qu’il n’avait que 10 ans. « C’est un plaisir de faire affaire avec eux. »

Mais le vrai plaisir est simplement de passer du temps dans un magasin où les gens connaissent la pêche et aiment en parler avec les clients.

« Quand vous pêchez le poisson-chat, vous utilisez cette horrible substance puante », a déclaré Abele. « (Johnny Rivers) a passé 20 minutes ce matin à expliquer à un client comment ce truc est fabriqué, comment vous le mettez sur un hameçon, comment le poisson-chat l’avale ainsi que l’appât en plastique à l’intérieur et comment lorsque vous nettoyez le poisson, vous pouvez sortir l’appât et le réutiliser.

« Où d’autre peut-on aller pour ce genre de chose ? »

Bientôt, nulle part.

Gerald Ensley a été journaliste et chroniqueur pour le Tallahassee Democrat de 1980 jusqu'à sa retraite en 2015. Il est décédé en 2018 des suites d'un accident vasculaire cérébral.

