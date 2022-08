Fermeture d’Uber Rewards plus tard cette année

Si vous êtes un utilisateur Uber qui profite du programme de fidélité Uber Rewards de l’application, vous feriez mieux d’utiliser vos points : le programme est interrompu.

Dans un e-mail aux utilisateurs samedi, la société a déclaré que le programme gratuit serait bientôt abandonné, alors qu’Uber se tourne vers son offre d’adhésion payante Uber One.

“Vous continuerez à gagner des points et à profiter des avantages Rewards jusqu’à la fin du mois”, indique l’e-mail. “Et il est encore temps d’obtenir toutes les récompenses que vous avez gagnées : utilisez simplement vos points avant le 31 octobre.”

UN Publier sur le site d’aide d’Uber indique que le programme se termine le 1er novembre et que les points peuvent être échangés jusqu’à minuit, heure locale, le 31 octobre. Uber n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

Lancé en 2018, Récompenses Uber permet aux utilisateurs de gagner des points avec chaque dollar dépensé en courses Uber ou Uber mange ordres. Les points peuvent être échangés contre des récompenses telles que des remises et des promotions Uber et des offres de partenaires.

Le payé Uber One Le programme offre des choses comme des réductions sur les courses Uber, aucun frais de livraison sur les commandes Uber Eats et des réductions sur les livraisons et les commandes de ramassage Uber Eats éligibles. Mais cela ne dépend pas des points gagnés, vous payez plutôt des frais mensuels de 10 $.

Sean Cudahy sur le site sœur de CNET, The Points Guy appelé la fin des récompenses “une perte pour les utilisateurs fréquents d’Uber qui gagnent rapidement des points pour des réductions sur de futurs trajets.”

“Maintenant”, a-t-il déclaré, “vous devez payer des frais mensuels pour obtenir une réduction sur votre trajet, et vous ne gagnerez pas de récompenses supplémentaires. Selon le montant que vous dépensez avec Uber, cela pourrait représenter une perte de valeur importante. “

