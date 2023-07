Fermeture du passage inférieur de la route 31 à Genève pour un projet ferroviaire – Shaw Local

Union Pacific a annoncé que le passage souterrain de la Route 31 à Genève sera fermé pendant environ un mois à compter du lundi 10 juillet, dans le cadre du projet de troisième ligne principale de la compagnie ferroviaire.

Selon un communiqué de presse de la ville de Genève, le déviation officielle dirigera les automobilistes / camions se dirigeant vers le nord sur la route 31 à Batavia pour tourner vers l’est sur Fabyan Parkway, au nord de Kirk Road et vers l’ouest sur la route 64 à St. Charles pour revenir à la route 31.

Le détour sera inverse pour les conducteurs voyageant vers le sud sur la route 31. La circulation locale peut utiliser la troisième rue à Genève, mais les conducteurs doivent être attentifs aux piétons qui traversent la route dans tout le centre-ville.

Il s’agira de la première des deux fermetures du passage inférieur de la route 31 associées au projet de la troisième ligne principale. Cet été, l’entrepreneur d’Union Pacific construira des culées, des murs en aile et d’autres structures de soutènement au sud du pont ferroviaire existant. Le passage souterrain devrait être fermé à la circulation jusqu’à la mi-août, si le temps le permet, selon le communiqué.

Union Pacific installe une troisième ligne de chemin de fer près des voies ferrées actuelles UP-West s’étendant de Peck Road à Genève à West Chicago. Les opérations ont commencé en 2022 et le projet global devrait être achevé en juillet 2024.

Le projet nécessitera des fermetures temporaires des passages à niveau Western Avenue et Third Street ainsi que du passage inférieur de la route 31 en 2024. Les travaux du pont de la route 31 sont réalisés en deux phases en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement concernant l’acier. La deuxième phase comprendra la construction du nouveau pont et des modifications de la chaussée, selon le communiqué.

Les fermetures seront échelonnées l’année prochaine afin qu’un seul passage à niveau soit impacté à la fois.

Les gens peuvent visiter « Prévenez-moi” sur le site Web de la ville pour vous abonner aux futures mises à jour de construction sur le Pardonnez le blog Progress. Pour plus d’informations sur le projet, visitez le Page Web sur la construction de la troisième ligne principale.

Alors que la ville de Genève fournit des informations à la communauté, la ville n’a aucune autorité ou contrôle sur le projet Union Pacific. Les détails partagés par la ville ne sont aussi bons que les informations fournies par Union Pacific, selon le communiqué.