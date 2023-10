FERMETURE DU Millennium Bridge : un monument célèbre apparu dans Harry Potter contraint de fermer pendant trois semaines pour réparations

Le célèbre monument de LONDRES apparu dans Harry Potter a été contraint de fermer pour réparations urgentes.

Le Millennium Bridge, qui traverse la Tamise depuis la cathédrale Saint-Paul jusqu’à la Tate Modern, est actuellement filmé pendant trois semaines.

Le Millennium Bridge de Londres fermé pour réparations Crédit : AFP

Le célèbre pont présenté dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé Crédit : Warner Bros.

Certaines parties de ce pont piétonnier emblématique auraient un besoin urgent de réparations.

Il figurait dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé et attire des fans du monde entier.

Giles Shilson, président de la City Bridge Foundation, a déclaré : « Depuis son ouverture pour marquer le nouveau millénaire, le pont est devenu un élément très apprécié et très utilisé dans le paysage londonien, mais il commence à montrer son âge.

« La couche de séparation sous le tablier du pont a commencé à se dégrader, ce qui signifie qu’elle a un effet négatif sur le tablier du pont et qu’elle doit être réparée de toute urgence.

« Le remplacement de cette couche est un processus qui prend beaucoup de temps, ce qui signifie que nous n’avons d’autre choix que de fermer le pont pendant trois semaines et de travailler 24 heures sur 24 pour le faire le plus rapidement possible. »

Les fans d’Harry Potter viennent du monde entier pour voir le pont Crédit : Warner Bros.