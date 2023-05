Fermeture du journal guatémaltèque El Periódico, fondé par José Rubén Zamora

Commentez cette histoire Commentaire

El Periódico, un journal en croisade qui a dénoncé la corruption au sein du gouvernement guatémaltèque et d’autres institutions, a cessé de paraître lundi, dernière victime d’une vague croissante de répression contre le journalisme indépendant en Amérique centrale. Dans une dernière édition lundi, le journal de 27 ans a déclaré avoir pris la « décision amère et triste » de fermer suite à l’incarcération l’an dernier de son fondateur et éditeur, José Rubén Zamora.

Sa dernière page de couverture comportait un seul titre : « Nous disons NON au pouvoir 1996-2023 ».

Des dizaines de journalistes, procureurs, juges et militants des droits de l’homme ont fui le Guatemala ces dernières années alors que le gouvernement prenait un virage de plus en plus autoritaire.

Dans le cas d’El Periódico, non seulement Zamora est en prison ; quatre de ses avocats ont été détenus pour des accusations criminelles. Six journalistes et trois chroniqueurs font l’objet d’une enquête.

« C’est vraiment en train de devenir un pays où la démocratie est en train de mourir », a déclaré Eric Olson, directeur des politiques à la Seattle International Foundation.

Les médias indépendants d’Amérique centrale traversent certains de leurs moments les plus difficiles depuis que plusieurs pays de la région sont passés de la dictature à la démocratie il y a deux décennies.

Le célèbre quotidien nicaraguayen La Prensa, édité par des générations de la famille Chamorro, a quitté le pays en 2022 après que son éditeur et ses journalistes aient été emprisonnés ou harcelés par le gouvernement de Daniel Ortega. Au Salvador, la publication d’investigation El Faro a récemment déplacé son siège administratif au Costa Rica, affirmant que ses journalistes avaient été la cible d’attaques de logiciels espions, de menaces et d' »accusations criminelles fabriquées » lors de la répression des gangs par le président Nayib Bukele.

L’administration Biden a identifié le renforcement des programmes de lutte contre la corruption et de la gouvernance en Amérique centrale comme étant crucial pour dissuader la migration illégale. « Malgré tout cela », a déclaré Olson, « ces pays ont continué sur cette voie descendante et semblent en quelque sorte ignorer les États-Unis ».

El Periódico s’est distingué par une couverture percutante de la corruption gouvernementale, publiant plus de 200 enquêtes depuis l’entrée en fonction du président Alejandro Giammattei en janvier 2020. Le quotidien a remporté de nombreux prix ; Zamora a été nommé l’un des 50 héros mondiaux de la liberté de la presse par l’Institut international de la presse en 2000.

L’éditeur est en prison depuis juillet, accusé de blanchiment d’argent, de chantage et de trafic d’influence. Il a qualifié son arrestation de « persécution politique ». Des analystes et des groupes de défense des droits humains ont déclaré qu’il serait difficile pour Zamora d’obtenir un procès équitable dans un système dirigé par la procureure générale María Consuelo Porras, une alliée de Giammattei accusée d’avoir pénalisé les procureurs guatémaltèques qui ont poursuivi la corruption ou des violations des droits humains. L’année dernière, Porras a été placé sur une liste du département d’État américain des « acteurs corrompus et antidémocratiques ».

Le bureau du procureur général n’a pas répondu à une demande de commentaire lundi sur le cas de Zamora. Le gouvernement a déclaré que Zamora faisait l’objet d’une enquête pour des activités commerciales prétendument illégales, et non pour son journalisme. Personne ne répondait au téléphone dans le bureau de presse présidentiel. Giammattei a défendu Porras comme indépendant.

Julia Corado, rédactrice en chef d’El Periódico, a déclaré que l’arrestation de Zamora avait été un coup dur.

« Le gouvernement pensait que nous ne pourrions faire fonctionner le journal que deux semaines au maximum après son arrestation, mais les journalistes et le personnel du journal étaient forts et ont enduré les attaques et le harcèlement qui ont suivi », a-t-elle déclaré au Washington Post. Les annonceurs ont été menacés de poursuites pénales s’ils continuaient à faire affaire avec le journal, a-t-elle déclaré.

Sous une pression financière croissante, El Periódico a publié sa dernière édition imprimée le 30 novembre, mais a continué à publier des nouvelles et des opinions en ligne. La plupart des journalistes ont été licenciés. Enfin, le quotidien a annoncé sa fermeture lundi. La dernière édition comportait un éditorial écrit en prison par Zamora.

« Malgré la fatigue, les conditions difficiles, l’humiliation et le mépris, je n’abandonnerai pas mon combat pour la liberté et la démocratie au Guatemala », a-t-il écrit.

Zamora, 66 ans, était habitué aux pressions des sujets des reportages de son journal. Il y a des années, des assaillants ont lancé des grenades sur sa maison. Sa voiture a explosé devant un restaurant. En 2003, les forces de sécurité ont fait irruption chez lui et l’ont retenu en otage, lui et sa famille, pendant des heures.

Son fils, également nommé José, a déclaré que les menaces physiques avaient progressivement cédé la place au harcèlement judiciaire. À un moment donné, le journal a fait face à 140 poursuites civiles, ce qui a coûté du temps et de l’argent. « Puis les choses ont évolué et ils ont commencé à utiliser le droit pénal », a-t-il déclaré.

« Ce que vous voyez, c’est que le simple fait de faire du journalisme – enquêter, dénoncer la corruption – est criminalisé », a-t-il déclaré.

Les organisations de défense de la liberté de la presse ont protesté contre les poursuites contre Zamora. Leopoldo Maldonado, directeur du bureau Mexique et Amérique centrale d’Article 19, a déclaré que le gouvernement faisait « un exemple » d’El Periódico pour intimider d’autres publications.

« Cela crée de l’autocensure parmi les journalistes guatémaltèques et fait perdre aux Guatémaltèques leur droit à l’information », a-t-il déclaré.

Olson, de la Seattle International Foundation, a déclaré que les dirigeants d’Amérique centrale semblent parier que Washington ne les poussera pas trop fort tant qu’ils coopéreront sur la question politiquement sensible du contrôle de la migration vers les États-Unis. Alors que l’administration Biden a souligné sa préoccupation pour les droits de l’homme et les principes démocratiques dans la région, a déclaré Olson, « l’accent mis sur l’immigration a vraiment pris le pas sur ces autres questions publiquement ».