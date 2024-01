Fermeture du gouvernement : les législateurs sous pression malgré un accord à cinq jours de la date limite

Il ne reste que cinq jours avant une échéance clé de financement du gouvernement, et même après que les dirigeants du Congrès des deux côtés ont annoncé un accord pour éviter une fermeture jusqu’en mars, le calendrier laisse peu de place à l’erreur.

Dimanche soir, le président de la Chambre, Mike Johnson, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. texte publié pour une résolution continue prolonger le financement gouvernemental jusqu’en mars, une loi qui devra être adoptée par les deux chambres du Congrès avant la fin de cette semaine afin d’éviter une interruption partielle du financement gouvernemental.

Johnson a déclaré dans un communiqué que le projet de loi de dépenses à court terme « est nécessaire pour accomplir ce pour quoi les républicains de la Chambre des représentants travaillent dur : la fin de la gouvernance omnibus, des victoires politiques significatives et une meilleure gestion de l’argent des contribuables américains ».

L’accord de résolution continue à deux niveaux, qui financerait le gouvernement au-delà des deux dates limites de fermeture, soit le 1er et le 8 mars, a été conclu quelques jours seulement avant la première date limite de financement du 19 janvier.

Attrapé entre radicaux et modérés et malgré une majorité extrêmement étroite, Johnson subit une pression intense et a déjà fait face à de vives critiques de la part des conservateurs à propos de l’accord de dépenses global qu’il a conclu avec Schumer, annoncé plus tôt ce mois-ci.

Le House Freedom Caucus, un parti conservateur, a critiqué la proposition de Johnson peu après sa publication dimanche soir.

“Voici à quoi ressemble la reddition”, a posté le caucus sur X.

Compte tenu de l’opposition des conservateurs, les dirigeants du Congrès auront probablement besoin du soutien bipartite des deux chambres pour adopter rapidement le projet de loi avant la date limite de vendredi, un fait cité par Schumer dimanche.

“La majorité des démocrates et des républicains ne veulent pas la fermeture, mais il y a un groupe, un groupe d’extrême droite – en particulier à la Chambre, certains au Sénat – qui veulent se frayer un chemin pour forcer la fermeture”, a déclaré Schumer. lors d’une conférence de presse dimanche. “Cela ne peut pas arriver.”

L’accord principal a lancé un effort bipartisan pour négocier des projets de loi de dépenses pour l’ensemble de l’année, mais il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce processus, et le consensus au Capitole est que les deux chambres doivent adopter une prolongation de financement à court terme. cette semaine, sinon déclencher un arrêt.

En plus de faire face à l’échéance de financement, les Républicains de la Chambre des représentants continuent également de poursuivre de manière agressive leur programme de surveillance ciblant l’administration Biden.

La Chambre prévoit de voter cette semaine de tenir Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, pour outrage à Le Congrès et le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre devraient tenir leur deuxième audience de mise en accusation au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Les démocrates ont dénoncé les républicains pour ces deux efforts, les qualifiant de motivés politiquement et affirmant que les républicains devraient plutôt se concentrer sur la garantie qu’il n’y aura pas de fermeture.

Fait rare, les législateurs sont confrontés non pas à une mais à deux échéances de fermeture du gouvernement au début de cette année – le 19 janvier et le 2 février.

Congrès adopté une loi provisoire en novembre, prolongeant le financement gouvernemental jusqu’au 19 janvier pour des priorités telles que la construction militaire, les affaires des anciens combattants, les transports, le logement et le ministère de l’Énergie. Le reste du gouvernement est financé jusqu’au 2 février.

Les conservateurs ont poussé Johnson à renoncer à l’accord principal avec Schumer, mais le républicain de Louisiane a annoncé à la fin de la semaine dernière qu’il restait déterminé à l’accord, ce qui fixerait les dépenses à près de 1,66 billion de dollars au total.

“Notre accord principal demeure”, a déclaré Johnson aux journalistes vendredi. “Nous préparons nos prochaines étapes et nous travaillons à un processus d’attribution de crédits solide, alors restez à l’écoute pour que tout cela se développe.”

Si Johnson s’était retiré de l’accord, cela aurait créé un abus massif de confiance avec le Sénat et aurait pu mettre le Congrès sur la voie d’une fermeture. Mais sa décision de s’en tenir à l’accord risque de susciter davantage la colère des conservateurs, une dynamique qui met en évidence la position précaire du président.

Au défi auquel Johnson est confronté est le fait que le président est encore très nouveau dans ses fonctions après son élection au poste de direction en octobre après que l’ancien président Kevin McCarthy ait été rejeté lors d’une révolte conservatrice.

« Il y a une raison pour laquelle vous ne quittez pas votre poste en plein congrès. Et Mike est un gars vraiment bien, un gars vraiment intelligent, un gars vraiment travailleur, un gars vraiment attentionné, mais il apprend sur le tas », a déclaré la représentante Kelly Armstrong du Dakota du Nord.

Les partisans de la ligne dure ont déclaré vouloir réduire les dépenses à 1,59 billion de dollars sans un accord parallèle de 69 milliards de dollars. Ils veulent également intégrer la sécurité des frontières dans les négociations sur les dépenses et insistent pour que le HR 2, un projet de loi sur la sécurité des frontières adopté par le Parti républicain de la Chambre, soit joint à toutes les résolutions en cours.

Un certain nombre de conservateurs ont également appelé à la fermeture du gouvernement si leurs demandes en matière de politique frontalière ne sont pas satisfaites, même si ces demandes n’ont aucune chance d’être adoptées par le Sénat contrôlé par les démocrates.

D’autres républicains de la Chambre souhaitent maintenir le chiffre principal tel qu’il est, mais se battent pour des éléments politiques tels que la sécurité des frontières dans les négociations sur les dépenses.

Indépendamment de la lutte contre le financement du gouvernement, un groupe bipartisan de sénateurs est en pourparlers pour tenter de parvenir à un accord sur la sécurité des frontières qui pourrait ouvrir la voie au passage de l’aide à l’Ukraine et à Israël.

Un grand nombre de républicains de la Chambre ont toutefois averti qu’un compromis du Sénat sur la sécurité des frontières n’avait pratiquement aucune chance d’être adopté par leur chambre, précisant qu’ils n’accepteraient qu’un accord qui reflète la ligne dure du projet de loi sur l’immigration HR 2.

La possibilité que les conservateurs fassent pression pour destituer Johnson de la même manière menace tout. ils ont évincé McCarthy – même si, pour l’instant, cela ne semble pas constituer une menace réelle.

Le représentant républicain Bob Good de Virginie, président de la ligne dure House Freedom Caucus, a déclaré à Manu Raju de CNN qu’il restait opposé à l’accord de dépenses de Johnson avec Schumer, mais a insisté sur la question de savoir s’il avait perdu confiance dans la capacité de Johnson à diriger la conférence, a soutenu Good. qu’il est trop tôt dans le mandat de l’orateur pour porter un jugement.

“C’est une supposition ridicule que quelqu’un qui est orateur depuis deux mois et demi, ou qui est chef de notre parti depuis deux mois et demi, soit traité de la même manière que quelqu’un qui occupe ce poste depuis des années. et c’est la raison pour laquelle nous avions besoin d’un nouveau leadership », a-t-il déclaré.

Cependant, certains membres du Parti républicain de la Chambre des représentants en ont assez des revendications des partisans de la ligne dure et affirment que leur entêtement pourrait coûter la Chambre aux Républicains en 2024.

“Je ne pense pas que ce que nous faisons en ce moment soit complémentaire au fait de faire valoir auprès du public américain que nous devons maintenir cette majorité”, a déclaré le représentant républicain Steve Womack. «Je pense donc que nous devons dépasser le moment présent, prouver que nous pouvons gouverner et faire avancer ces choses.»

Le républicain de l’Arkansas a fait valoir que l’éviction de McCarthy était « la pire erreur que nous ayons jamais pu commettre », et a déclaré que la conférence n’était pas prête à appuyer à nouveau sur cette gâchette – même si certains sont mécontents de la performance de Johnson.

« Il y a une raison pour laquelle cela n’a jamais été fait auparavant dans l’histoire de ce pays. Vous ne licenciez pas un orateur parce que vous avez un désaccord sur, vous savez, un projet de loi de dépenses. Et c’est malheureux », a déclaré Womack. «Je ne pense pas que nous ayons actuellement envie de revenir sur cela. Ce fut une période douloureuse et nous avons touché ce poêle une fois. Ce n’était pas un bon résultat.

Kristin Wilson et Avery Lotz de CNN ont contribué à ce rapport.