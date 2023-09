Fermeture du gouvernement en 2023 : la querelle républicaine contre républicaine derrière l’impasse, expliquée

Ce mois-ci, en raison des luttes intestines entre les Républicains à la Chambre des représentants, le gouvernement américain est une fois de plus au bord de la fermeture.

Il est clair que le Congrès n’a pas le temps d’adopter les projets de loi dont il a besoin pour maintenir le gouvernement ouvert avant que les fonds ne soient épuisés le 30 septembre. La question est de savoir si la Chambre peut adopter un projet de loi de financement à court terme, connu sous le nom de résolution continue. ou CR, cela est acceptable pour le caucus républicain de la Chambre, les démocrates du Sénat et le président Joe Biden dans le temps qui reste. Cela donnerait aux législateurs le temps dont ils ont besoin pour parvenir à un accord sur les projets de loi de financement à plus long terme tout en évitant une fermeture.

Le principal obstacle jusqu’à présent est que la conférence républicaine ne parvient pas à se mettre d’accord sur ce que devrait contenir le projet de loi à court terme : bien que le Parti républicain soit globalement conservateur sur le plan budgétaire, ses membres d’extrême droite font pression pour des réductions de dépenses plus agressives, l’attachement des politiques de sécurité des frontières et l’omission de l’aide à l’Ukraine.

Le dernier développement dans cette impasse a été l’émergence d’un compromis concocté par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et son équipe de direction. Bien que certains législateurs républicains opposés aux précédents projets de CR aient déclaré qu’ils le soutiendraient, il n’est toujours pas clair si suffisamment de membres le soutiendraient finalement.

La dernière proposition de McCarthy est un projet de loi à court terme qui maintiendrait le gouvernement ouvert pendant 30 jours, établirait des niveaux de financement à 1,471 billion de dollars par an (bien inférieurs aux niveaux actuels de 1,7 billion de dollars), instituerait une politique frontalière plus conservatrice et créerait une commission chargée de rechercher des moyens de réduire la dette nationale. Il n’inclut cependant ni l’aide en cas de catastrophe ni l’aide à l’Ukraine, toutes deux demandées par la Maison Blanche.

Le compromis tel qu’il est rédigé est quasiment mort à son arrivée au Sénat, qui souhaite que toute CR inclue l’Ukraine et l’aide en cas de catastrophe, ainsi que davantage de dépenses. Cela signifie que même si cela réprime pour l’instant la dissidence de la Chambre, cela ne contribuera pas à éviter une fermeture. Puisque les démocrates contrôlent la chambre haute, ils réclameront une résolution continue « propre », qui ne serait pas liée à une tonne d’autres politiques, comme les politiques d’immigration exigées par les conservateurs. Cette éventuelle confrontation obligera les Républicains de la Chambre à surmonter à nouveau leurs divisions.

Ce qui complique encore les choses est le fait que le Parti républicain de la Chambre des représentants dispose d’une très faible majorité : si tous ses législateurs sont présents (et ils ne l’ont pas été récemment), les Républicains n’ont que quatre voix à perdre. Il est peu probable que les démocrates de la Chambre soutiennent un projet de loi qui réduit considérablement les dépenses, ce qui donne à de petits groupes de législateurs républicains un contrôle démesuré sur le processus de CR et, en fin de compte, sur la fermeture ou non du gouvernement.

Vous trouverez ci-dessous les différentes factions de la Chambre qui profitent de cette petite majorité et se bousculent pour leurs priorités politiques malgré l’imminence de l’échéance de fermeture :

Caucus de la liberté de la maison

Groupe conservateur au cœur du drame de la fermeture, le Freedom Caucus s’est clairement opposé à tout projet de loi de financement à court terme qui ne répondrait pas à ses exigences. Ces demandes ont été clairement exprimées dans une déclaration publiée en août, qui comprenait une pression en faveur d’un langage CR abordant la prétendue « militarisation du gouvernement » contre les conservateurs, les propositions de sécurité aux frontières et des mesures pour s’attaquer à ce qu’il a appelé les « politiques de réveil » en les militaires.

Bien que la composition du groupe soit quelque peu privée, on estime qu’il compte environ trois douzaines de membres et dispose donc du nombre nécessaire pour faire obstacle à l’adoption de tout compromis. Les membres éminents comprennent les représentants Scott Perry (R-PA), Byron Donalds (R-FL), Jim Jordan (R-OH) et Chip Roy (R-TX).

Auparavant, la direction du Freedom Caucus avait participé à la négociation d’un autre éventuel accord de financement à court terme, même si elle n’avait pas réussi à obtenir le plein soutien des membres du groupe. Les dirigeants impliqués, dont Donalds et Roy, avaient souligné les victoires obtenues par le Caucus dans le cadre de l’accord, notamment des réductions importantes des dépenses et des politiques de sécurité aux frontières.

Dans le passé, le Freedom Caucus était connu comme la faction du Parti républicain prête à faire exploser la législation afin de faire valoir son point de vue plus large. Maintenant que quelques-unes de ses revendications ont été incluses dans les dernières propositions de résolution continue, au moins certains membres ont commencé à signaler qu’ils se joindraient cette fois aux dirigeants de leur caucus.

Conservateurs voyous

D’autres qui se sont prononcés ouvertement sur la nécessité de réduire davantage les dépenses sont des archiconservateurs comme le représentant Matt Gaetz (R-FL), l’un des membres qui serait contre le dernier CR. Gaetz a parfois hésité à approuver une quelconque CR parce qu’il soutient que cela n’entraînerait pas de changements significatifs dans le financement à long terme alors que la dette américaine continue de croître.

Gaetz a également été l’un des législateurs les plus virulents, menaçant le leadership du président de la Chambre, Kevin McCarthy, compliquant ainsi une situation déjà délicate pour le président. Selon les règles du caucus, tout membre du Parti républicain de la Chambre est autorisé à contester le leadership du président à tout moment, et Gaetz a déclaré qu’il tenterait d’évincer le président s’il ne cède pas aux demandes conservatrices de réductions de dépenses plus durables. Il faudrait cependant qu’une majorité de la Chambre vote pour révoquer l’orateur pour que cela se produise réellement.

Un autre législateur éminent de ce camp est la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA), qui, contrairement à Gaetz, est considérée comme une alliée de McCarthy. Elle a insisté pour que la République tchèque ne contribue pas à l’aide à l’Ukraine, une bataille qu’elle semble avoir gagnée dans la dernière version du projet de loi. Encore une fois, le Sénat a souligné avec force qu’il n’avait pas l’intention d’adopter une résolution n’incluant pas l’aide à l’Ukraine, soulevant la question de savoir comment Greene et ceux qui sympathisent avec sa position sur l’Ukraine voteraient si la Chambre était obligée de faire des compromis pour éviter, ou fin, un arrêt.

Caucus de la rue principale

Un groupe pragmatique autoproclamé d’environ 70 législateurs qui comprend des représentants comme Dusty Johnson (R-SD) et Stephanie Bice (R-OK), le Main Street Caucus se dit attaché aux principes conservateurs, aux politiques favorables aux entreprises et productivité. Ses membres n’aiment pas être décrits comme modérés et soulignent qu’ils soutiennent les idéaux conservateurs, mais soutiennent un Congrès fonctionnel. Bien qu’ils apprécient également les réductions de dépenses, le Main Street Caucus est moins favorable à une éventuelle fermeture.

« Notre caucus déteste les falaises, nous détestons les incendies de bennes à ordures, nous détestons le chaos. Nous visons à être les adultes dans la pièce », a déclaré Johnson précédemment à Roll Call.

Le Main Street Caucus a également participé aux négociations sur l’accord de dépenses antérieur du GOP, que les dirigeants du Freedom Caucus ont soutenu, mais que les membres de la base ont rejeté. La version du CR qu’ils ont proposée est désormais morte, bien que les législateurs de Main Street semblent également largement soutenir la dernière proposition.

Les modérés

De plus en plus, il semble que l’une des voies probables pour sortir d’un arrêt pourrait être une forme de compromis législatif entre républicains et démocrates modérés. McCarthy a déjà travaillé avec les démocrates sur un accord budgétaire censé régir les négociations sur le projet de loi de dépenses de l’automne. Ce partenariat n’a pas été bien accueilli parmi les parties les plus à droite du caucus, et s’il essayait à nouveau de travailler avec les démocrates, McCarthy risquerait qu’un de ses membres entame le processus visant à le destituer de sa direction.

Tout cela n’a pas empêché plusieurs groupes différents de lancer l’idée d’une solution bipartite. Cela inclut les discussions du Groupe républicain de gouvernance de centre-droit, qui compte environ 40 membres ; la Coalition néo-démocrate de centre-gauche, qui compte plus de 90 membres ; et le bipartisan Problem Solvers Caucus, qui compte plus de 60 membres.

Cette semaine, le Problem Solvers Caucus a présenté un cadre avec ses idées de compromis qui comprenaient le financement du gouvernement aux niveaux actuels jusqu’au 11 janvier, une proposition de sécurité aux frontières, des fonds pour les secours en cas de catastrophe et une aide à l’Ukraine. Même si c’est le genre de proposition qui pourrait raisonnablement être acceptée par le Sénat et la Maison Blanche, son aide en cas de catastrophe et l’argent de l’Ukraine la rendront probablement inacceptable pour les membres les plus conservateurs du Parti républicain de la Chambre, réduisant ainsi ses chances de les rallier.