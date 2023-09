Fermeture du gouvernement en 2023 : il existe un moyen simple d’éviter les fermetures du gouvernement

On en arrive donc à ceci : les États-Unis sont confrontés à une nouvelle fermeture du gouvernement.

À moins que la Chambre dirigée par le Parti républicain n’adopte un financement provisoire avant dimanche, le gouvernement fédéral cessera de payer des millions de travailleurs et de militaires. Certains services, comme les parcs, cesseront complètement, tandis que d’autres employés fédéraux devront simplement travailler sans salaire.

Les fermetures de gouvernement étaient autrefois relativement rares – il n’y en a eu aucune sous George W. Bush et une seule sous Obama – mais elles semblent devenir de plus en plus courantes. Deux d’entre elles se sont produites sous l’administration de Donald Trump, la seconde étant la plus longue de l’histoire américaine moderne, s’étendant sur plus d’un mois.

Il n’est pas nécessaire que ce soit comme ça ; les caprices du président de la Chambre, Kevin McCarthy, et les membres inconditionnels du Parti républicain n’ont pas à déterminer si les travailleurs fédéraux sont payés ou non. Au lieu de cela, nous pourrions éliminer complètement les arrêts en utilisant ce qu’on appelle un CR automatique.

Habituellement, lorsque le gouvernement fédéral ferme ses portes ou est sur le point de fermer, le problème est résolu à court terme en adoptant une « résolution continue » (ou CR) : un projet de loi disant, en gros, que le gouvernement devrait maintenir le cap et continuer à dépenser ce qu’il a dépensé, peut-être donner ou apportez quelques modifications mineures. Au cours d’une année moyenne, les CR financent le gouvernement pendant 137 jours sur 365.

Par extension, nous pourrions éliminer définitivement les fermetures du gouvernement en promulguant un CR automatique : une loi qui dit que si le Congrès n’autorise pas le financement du gouvernement, les choses continueront comme elles ont été.

Ce n’est pas une idée purement hypothétique. En septembre 2013, alors que le gouvernement était sur le point de fermer ses portes, le Congrès a adopté le projet et le président Barack Obama a signé une CR automatique qui s’appliquait uniquement à l’armée américaine. Il s’appelait Pay Our Military Act et il a permis au ministère de la Défense d’éviter dans une large mesure, mais pas entièrement, les mises en chômage technique et autres réductions rendues nécessaires par la fermeture de 2013. La loi ne s’appliquait qu’à cet exercice financier et certains démocrates du Congrès ont depuis demandé sa réactivation.

Si nous voulons éliminer complètement les congés et éviter de jeter de manière semi-régulière les finances personnelles de centaines de milliers, voire de millions, de fonctionnaires dans la tourmente, ainsi que les divers autres coûts liés aux fermetures du gouvernement, nous devrions envisager d’adopter une loi automatique permanente. CR qui s’applique à l’ensemble du gouvernement, pas seulement à l’armée. Le sénateur Mark Warner (Démocrate-VA) a déjà un projet de loi qui ferait cela, intitulé à juste titre Stop STUPIDITY Act.

Les fermetures d’entreprises sont un élément totalement facultatif du gouvernement américain, tout comme les différends sur l’augmentation du plafond de la dette. Supprimer le plafond de la dette pour éviter des confrontations législatives calamiteuses sur les dépenses est une évidence. S’il est bien fait, un CR automatique mérite également d’être adopté.

Les avantages et les inconvénients de l’élimination des arrêts

Les fermetures du gouvernement sont mauvaises.

Ils ne sont pas mauvais pour « jeter l’ensemble du système financier mondial dans la tourmente et risquer une dépression mondiale », comme le sont les luttes contre le plafond de la dette. Mais ils sont mauvais. Ils exigent que des centaines de milliers de travailleurs perdent leur emploi ou travaillent sans salaire jusqu’à ce que le Congrès se ressaisisse. Les entrepreneurs concernés ne sont pas toujours guéris.

Selon le Bureau de la gestion et du budget, la fermeture de 2013 a nui à la croissance économique et à la création d’emplois et a coûté au budget fédéral quelques milliards de dollars. La fermeture de 2018-2019 a entraîné des pertes économiques de 11 milliards de dollars, selon le Congressional Budget Office.

On peut dire que les plus grands préjudices des fermetures concernent les travailleurs fédéraux, qui sont généralement soit mis au chômage, soit obligés de travailler sans salaire pendant les fermetures. S’il est normal que le Congrès autorise les arriérés de salaire, cela ne compense guère l’importante perturbation des flux de trésorerie des travailleurs fédéraux.

Les fermetures transforment les fonctionnaires fédéraux, qui effectuent un travail crucial pour un salaire modeste (en particulier dans le cadre de la séquestration budgétaire et du gel actuel des salaires), en pions dans la politique du Congrès. Ils supportent, plus que quiconque, le coût de la politique de la corde raide en matière de budget.

Un CR automatique mettrait fin à cette victimisation. Cela garantirait un paiement régulier et fiable aux fonctionnaires et éviterait ces perturbations périodiques dans la vie des employés fédéraux.

Bien entendu, tous les plans de RE automatiques ne constitueraient pas une amélioration pour les travailleurs fédéraux. Un plan, proposé par le sénateur Rob Portman (R-OH) lors de la confrontation de 2013, maintiendrait les dépenses constantes pendant 120 jours, mais réduirait ensuite les crédits fédéraux de 1 pour cent tous les 90 jours. À moins d’une intervention active du Congrès, cela réduirait le budget fédéral de plusieurs milliers de milliards au fil du temps, et les organismes de surveillance budgétaire libéraux comme le Centre sur les priorités budgétaires et politiques se sont opposés à juste titre à cette idée. Cela aggraverait la situation des employés fédéraux en laissant au gouvernement fédéral moins de ressources pour les indemniser, à moins que le Congrès n’agisse (peu probable) pour annuler les coupes automatiques.

Mais une proposition qui régulièrement augmenté des crédits utilisant une formule liée à l’inflation ou à la croissance économique, pour garantir que les agences fédérales ne soient pas affamées, n’auraient pas ce défaut. Même la facture de Warner, qui maintient les dépenses constantes, constituerait une amélioration. Ce serait une alternative acceptable au cycle actuel d’impasses budgétaires. Cela permettrait au gouvernement de fonctionner indéfiniment, quel que soit le degré de responsabilité ou d’irresponsabilité du Congrès.

L’idée n’est pas sans embûches. La plupart des critiques des CR automatiques s’opposent également aux versions de l’idée sans coupures automatiques. Ils craignent que l’élimination des risques de fermeture n’aggrave un processus d’affectation des crédits déjà dysfonctionnel en réduisant les risques d’échec, ce qui rendrait plus difficile la collecte de fonds pour des programmes spécifiques et l’amélioration de l’efficacité des programmes à l’avenir.

Il s’agit d’une préoccupation réelle qui doit être mise en balance avec les coûts des fréquentes fermetures du gouvernement. Dans un monde où les arrêts sont véritablement rares, les opposants automatiques à la CR ont le dessus sur l’argument. Mais les fermetures semblent devenir de plus en plus fréquentes et coûteuses, et à mesure que la tolérance à l’égard des fermetures augmente, leur valeur en tant que moyen d’imposer de nouveaux accords budgétaires se détériore. À mesure que ce processus se poursuit, le coût des CR automatiques et les dommages qu’ils causent au processus budgétaire diminuent.

Il est vrai que le Congrès pourrait négliger les défis budgétaires dans le cadre d’un CR automatique. Mais ils n’ont déjà pas fait grand-chose pour améliorer l’état misérable du financement des programmes discrétionnaires hors défense.

Il m’est difficile d’imaginer un CR automatique qui augmenterait automatiquement les dépenses et aggraverait ce problème. Au contraire, cela forcerait les opposants conservateurs à l’augmentation des dépenses à la table et les inciterait à conclure un accord réduisant les augmentations de dépenses dans certains domaines en échange d’augmentations plus importantes là où l’argent est plus nécessaire.

Cette idée est, certes, quelque peu fantaisiste lorsque les Républicains contrôlent la Chambre et que la fermeture totale est due à leurs demandes de réductions drastiques des dépenses. Le président McCarthy est certainement plus susceptible d’approuver une version de cette idée à la Portman, ce qui constituerait un pas en arrière, qu’une version qui augmente automatiquement les dépenses. Et l’élimination du plafond de la dette est une étape bien plus importante que l’élimination des fermetures.

Mais étant donné l’incapacité démontrée du Congrès à maintenir de manière fiable le financement du gouvernement, nous devrions réfléchir aux moyens de rendre le processus plus automatique et de réduire les coûts liés au dysfonctionnement du Congrès. Un CR automatique bien conçu serait utile.

Mise à jour, 29 septembre 2023, 9h : Cet article a été initialement publié en 2018 et a été mis à jour pour refléter l’actualité de la dernière fermeture imminente du gouvernement fédéral.