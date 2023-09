Fermeture du gouvernement américain? Comment cela pourrait avoir un impact sur les Canadiens

WASHINGTON-

Avec l’échec des derniers efforts du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour maintenir le gouvernement en marche, une fermeture semble de plus en plus certaine au sud de la frontière.

Les économistes préviennent que l’économie canadienne et les Canadiens pourraient souffrir des conséquences d’une fermeture du gouvernement américain, et que ces conséquences s’aggraveront et s’élargiront à mesure que la situation durera.

« Le Canada et les États-Unis sont liés par les hanches, donc même si nous n’avons pas de fermeture au Canada… quand les États-Unis toussent, le Canada attrape la grippe », a déclaré Andreas Schotter, professeur de commerce international à l’Université Western, à CTVNews. ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

La « grippe », dans ce cas, pourrait présenter des symptômes tels qu’un ralentissement des échanges commerciaux, des ralentissements des transports transfrontaliers, une instabilité des marchés boursiers, des perturbations des vols, des retards dans les visas et les permis de travail américains et, si la fermeture dure suffisamment longtemps, une augmentation des prix des denrées alimentaires et du carburant et d’autres perturbations de l’économie canadienne.

Lors d’une fermeture du gouvernement, tous les ministères et services fédéraux ne tombent pas dans l’obscurité. Au lieu de cela, les services et fonctions considérés comme essentiels continuent de fonctionner, tandis que ceux considérés comme non essentiels sont fermés.

L’impact de la fermeture sur le Canada dépendra des départements et services jugés non essentiels et de la manière dont cette liste s’allongera avec le temps, selon Chetan Dave, professeur d’économie à l’Université de l’Alberta.

« Plus cette fermeture se prolonge, ce que vous commencez à voir s’agrandit lentement et les choses vont se bloquer parce qu’elles seront considérées comme non essentielles », a déclaré Dave à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

Par exemple, les douanes et la protection des frontières des États-Unis pourraient considérer que le personnel à la frontière avec le Canada est essentiel au début de la fermeture. Cependant, ressentant la pression d’une période prolongée sans financement, l’agence pourrait éventuellement choisir de mettre en disponibilité certains employés à la frontière avec le Canada afin de maintenir un effectif complet à la frontière avec le Mexique.

« Plus le gouvernement reste fermé longtemps, plus il devra faire des compromis entre ce qu’il qualifiera d’essentiel et ce qu’il qualifiera de non essentiel », a déclaré Dave.

IMPACTS ÉCONOMIQUES

Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada, et les deux pays échangent chaque jour des milliards de dollars de biens et de services. En 2022, les importations américaines en provenance du Canada ont totalisé 595 milliards de dollars.

Tout impact de la fermeture sur le Département d’État américain pourrait affecter les investissements américains dans les exportations canadiennes telles que le pétrole brut et le gaz naturel, a expliqué Dave.

« De nombreux accords commerciaux passent par le Département d’État à un certain niveau », a-t-il déclaré.

« Ils vont devoir donner la priorité à leurs fonds, et ils (vont) probablement consacrer ces fonds à des points chauds dans le monde, plutôt qu’à la France, au Canada et à l’Allemagne. »

Mais il ne s’agit pas seulement de ce que fait le Département d’État pendant la fermeture, car de nombreux autres ministères fédéraux sont également impliqués dans la gestion de l’économie américaine.

Toute réduction de personnel à la frontière canado-américaine pourrait rendre plus difficile l’acheminement d’importations comme l’essence et la nourriture au Canada, ce qui pourrait faire grimper les prix de ces produits à mesure que la fermeture se prolonge.

« Si les services frontaliers sont fermés ou réduits au minimum, nous ne pouvons pas déplacer les marchandises de haut en bas », a déclaré Schotter. « Nous assisterons probablement à une augmentation des prix de l’essence… La même chose pourrait se produire en matière de sécurité alimentaire. Vous ressentirez peut-être cela dans les rayons des supermarchés ou à la caisse. »

VOYAGE ET TOURISME

Si les importations et les exportations ont du mal à franchir la frontière terrestre, la situation ne sera probablement pas meilleure pour les Canadiens qui tentent de visiter les États-Unis, a déclaré Schotter.

Les voyageurs pourraient être confrontés à des retards sur la route entre le Canada et les États-Unis si une fermeture affecte les douanes et la protection des frontières américaines, et à des problèmes pour entrer et sortir des États-Unis si cela affecte la Federal Aviation Administration, qui y emploie la plupart des contrôleurs aériens.

Dave a comparé l’impact possible sur le transport aérien à l’époque où plus de 12 000 membres de l’Organisation professionnelle des contrôleurs aériens se sont mis en grève en 1981, entraînant l’annulation de 7 000 vols à travers le pays.

« Votre voyage va probablement être pénible, si l’on remonte aux années 80, lorsque, par exemple, les contrôleurs aériens ont en quelque sorte fermé la plupart des aéroports aux États-Unis alors qu’ils étaient engagés dans une lutte syndicale », a-t-il déclaré.

Les touristes canadiens visitant les États-Unis verront également leur voyage bouleversé s’ils envisagent de visiter l’un des 62 parcs nationaux américains.

Le ministère américain de l’Intérieur a annoncé vendredi que la plupart des parcs fermeraient leurs portes et seraient interdits au public en cas de fermeture du gouvernement.

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Étant donné que le gouvernement fédéral gère les demandes de visa, les permis de travail et tout ce qui touche à la citoyenneté et à l’immigration, les Canadiens qui sont en train de faire approuver ces demandes et ces documents pourraient également être confrontés à des retards.

« Et ces retards ne feront que s’aggraver à mesure que le gouvernement restera fermé », a déclaré Dave. « Ces choses ont tendance à s’accumuler. Cela va donc être juste un petit casse-tête administratif. »

CTVNews.ca a contacté Affaires mondiales Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse dans les délais.