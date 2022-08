Fermeture du centre de loisirs Parkinson de Kelowna pour entretien annuel

Des fermetures annuelles pour maintenance sont nécessaires pour maintenir une installation propre et sûre

L’entretien et le nettoyage annuels signifient que le centre aquatique et le gymnase du Parkinson Recreation Centre (PRC) seront fermés au public.

Les piscines et l’espace aquatique (y compris le hammam et le bain à remous) seront fermés du 29 août au 18 septembre. Le gymnase sera fermé du 7 au 18 septembre. disponible pendant cette période et le vestiaire familial sera également fermé.

Les membres du CRP pourront utiliser les installations de la piscine du Kelowna Family Y (373, chemin Hartman) pendant la fermeture pour entretien. Les détenteurs de laissez-passer PRC verront également le temps manqué en raison de la fermeture ajouté automatiquement à leur laissez-passer ou à leurs passes perforées.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Ville de KelownagymnastiqueKelownaLoisirsNatation