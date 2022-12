Fermeture du Centre d’action volontaire pour les jours de fêtes – Shaw Local

SYCOMORE – Les bureaux et services du Centre d’Action Volontaire seront fermés pour célébrer les fêtes.

Les bureaux et services d’ACC seront fermés le vendredi 23 décembre; lundi 26 décembre; et le lundi 2 janvier, selon un communiqué de presse.

Les services de transit ne fonctionnent pas pendant ces dates et les bureaux de répartition seront également fermés.

Les services de popote roulante n’auront pas non plus lieu. Un repas spécial des fêtes est livré aux clients de la popote roulante qui ont demandé un repas le vendredi 23 décembre. Le repas des fêtes a été inclus dans le calendrier des menus et des bordereaux de demande ont été livrés à tous les clients de la zone de service du nord du comté de DeKalb du VAC. Ceux qui souhaitent recevoir un repas de fête doivent s’inscrire à l’avance.

Le Voluntary Action Center du nord de l’Illinois répond aux besoins de transport et de nutrition de la communauté par le biais du transport en commun, de la popote roulante et de la nutrition des personnes âgées depuis 1974.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à ttallitsch@vacdk.org ou appelez le 815-758-3932, ext. 244.