Fermeture des rampes I-80 de la route 40 dans le comté de Bureau – Shaw Local

Le ministère des Transports de l’Illinois a annoncé que toutes les rampes d’entrée et de sortie de l’échangeur Route 40 et Interstate 80, sortie 45, dans le comté de Bureau fermeront temporairement à partir du lundi 21 août.

Les travaux font partie d’un projet de 36,8 millions de dollars sur deux ans visant à améliorer 10 miles de la I-80 de la route 40 à la ligne des comtés de Bureau et Henry.

Les travaux comprendront l’enlèvement et le remplacement de la chaussée et prendront environ deux semaines. Le trafic suivra un détour marqué en utilisant la Route 26, l’US 6/34 et la Route 78.

La construction se poursuivra pour préparer la I-80 pour un projet de resurfaçage de deux ans.

La circulation sera éventuellement réduite à une voie dans chaque direction lorsque les travaux commenceront à construire un croisement médian près de la ligne des comtés Bureau-Henry et à réparer les accotements dans toute la zone des travaux. Ces travaux devraient être terminés à la fin de l’automne.

Les travaux de resurfaçage des voies en direction est débuteront au printemps 2024. La circulation sera réduite à une voie dans chaque direction et déplacée sur les voies en direction ouest jusqu’à la fin de l’automne 2024.

Au printemps 2025, les travaux débuteront dans les voies en direction ouest et la circulation sera déplacée vers les voies en direction est.

L’ensemble du projet de 36,8 millions de dollars, qui comprend la réparation de plusieurs ponts et ponceaux dans la zone des travaux, devrait être terminé à la fin de l’automne 2025.