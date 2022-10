Fermeture des parcs de West Kelowna pour l’hiver – Kelowna Capital News

Avec la neige qui va bientôt voler, les espaces extérieurs de West Kelowna sont mis au lit pour l’hiver.

En commençant immédiatement par les emplacements à des altitudes plus élevées et en descendant vers le lac, la plupart des terrains de sport et des toilettes du parc seront fermés d’ici le 31 octobre, à l’exception du terrain de sport Rosewood. Il restera ouvert jusqu’à la troisième semaine de novembre pour la saison d’automne de football des jeunes.

Les toilettes toutes saisons de Willow Beach resteront ouvertes pour accueillir ceux qui utilisent le corridor polyvalent de Gellatly Bay.

Les aires de jeux resteront ouvertes tout l’hiver.

