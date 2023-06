Fermeture des inscriptions des athlètes des 55 ans et plus aux Jeux de la Colombie-Britannique d’Abbotsford la semaine prochaine

Les Jeux des 55 ans et plus d’Abbotsford 2023 sont à un peu plus de deux mois du début et les athlètes ont jusqu’au jeudi 15 juin à minuit pour s’inscrire à l’événement, qui se déroulera du 22 au 26 août.

Les participants doivent être âgés de 55 ans ou plus au 31 décembre de cette année, être des résidents permanents de la Colombie-Britannique et être membre en règle de la BC Seniors Games Society.

La seule exception à la règle ci-dessus est que tous les participants à l’athlétisme doivent avoir 55 ans ou plus le premier jour de la compétition. Pour vous inscrire, visitez 55plusbcgames.org/register.

Les sports et activités offerts pour les jeux d’Abbotsford comprennent :

8 balles

Tir à l’arc

Badminton

Pétanque

Pont

Tapis de quilles

cribbage

Vélo

Fléchettes

Bateau-dragon

Équestre

Quilles à cinq quilles

Curling au sol

Le golf

Fers à cheval

Curling sur glace

Hockey sur glace

boulingrin

Vélo de montagne

Pickleball

Balle lente

Billard

Football-Hommes/7-aside

Sturling

Natation

Tennis de table

Tennis

Piste de course

Whist

📍#55 Choses à faire à Abbotsford 🏙️ Passez du temps à admirer l’art, à obtenir cette photo Instagram parfaite et à en apprendre davantage sur la communauté artistique florissante d’Abbotsford! 🖌️#ForLifeSportandFriends #55plusbcgames #dreamitdoitAbbotsford2023 #Abbotsford pic.twitter.com/Nt8vjKDHLk – 55+ jeux BC (@BC55games) 7 juin 2023

Il y a aussi des frais d’inscription de 75 $ par participant et tous les athlètes doivent être membres annuels de la BC Seniors Games Society. Chaque sport a également des frais sportifs allant de 10 $ à 100 $. Les frais sportifs couvrent le coût de la location des sites, des officiels, des sanctions (le cas échéant) et d’autres coûts associés. Certaines zones fournissent une aide financière aux participants et couvrent le coût des frais sportifs ou d’autres dépenses.

Un projet d’essai pour les jeux d’Abbotsford permettra aux participants de s’inscrire à la course sur route de 10 kilomètres seulement comme deuxième épreuve. La course de 10 km a lieu le 26 août.

Les zones croisées sont également autorisées, car les athlètes d’une épreuve par équipe peuvent résider dans différentes zones. Aucune autorisation n’est requise pour traverser la zone pour 2023.

Les Jeux d’Abbotsford seront la 34e édition et prévoient la participation de 3 500 athlètes de 12 zones à travers la province. Environ 1 500 bénévoles supplémentaires sont nécessaires à la planification et à l’organisation de l’événement.

Pour plus d’informations, visitez 55plusbcgames.org.

