Fermeture des boîtes de nuit catalanes dans le but d’aplanir la propagation du récent afflux de cas de Covid dans la région espagnole

À partir de vendredi, les discothèques et bars catalans ouverts jusqu’à tard fermeront leurs portes. Une porte-parole du gouvernement régional, Patrícia Plaja, a déclaré « il faut prendre du recul » et « on ne peut pas prétendre avoir vaincu le virus » alors que les cas montent en flèche dans la région.

Alors que certains lieux seront contraints de fermer en vertu de la mesure, les bars extérieurs peuvent rester ouverts jusqu’à 3 heures du matin, et les événements réunissant jusqu’à 500 participants auront toujours le feu vert pour se dérouler. Cependant, les participants doivent prouver qu’ils sont Covid-négatifs ou complètement vaccinés.

La décision d’imposer la nouvelle restriction intervient après que la Catalogne a signalé son nombre R – ce qui signifie que le nombre moyen de personnes à qui une personne infectée transmet le virus – est passé à 3,30.

Le déploiement national du vaccin Covid en Espagne s’est concentré d’abord sur les travailleurs essentiels et les plus vulnérables, avant de passer en âge aux membres plus jeunes de la société. En conséquence, les jeunes y transmettent le virus à un rythme plus rapide, selon des données récentes.

Les chiffres du département de la santé de Catalogne montrent que moins d’un quart des 30 à 34 ans de la région ont reçu une dose d’un vaccin contre le coronavirus, tandis que seulement 0,8% ont reçu deux doses.

La Catalogne n’est pas la seule région espagnole à ordonner temporairement la fermeture des boîtes de nuit. En Cantabrie, les établissements nocturnes de 16 villes ont reçu l’ordre de fermer pour réduire les taux d’infection.

L’Espagne a commencé à assouplir les restrictions de verrouillage de Covid sur la vie nocturne à travers le pays par étapes, avec des sites en Catalogne accueillant les clubbers le 21 juin, à condition que les clubs puissent fonctionner à mi-capacité jusqu’à 3 heures du matin. Peu de temps après, le gouvernement fédéral a officiellement levé la loi exigeant le port des masques à l’extérieur.

Le pays a connu une augmentation rapide des infections à coronavirus au cours de la semaine dernière seulement, avec un taux de cas quotidien en moyenne de 10 548, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les cas récents portent le total global des infections confirmées en Espagne à 3 821 305 depuis le début de la pandémie.

