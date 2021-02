Fermeture des aéroports de Houston, plus de 3500 vols annulés alors que la tempête hivernale frappe le sud des États-Unis

Une tempête hivernale a frappé le Midwest et le sud lundi, fermant les deux aéroports de Houston et accumulant plus de 3500 vols annulés.

Dans un tweet du lundi après-midi, L’aéroport intercontinental George Bush a annoncé qu’il serait fermé jusqu’à au moins 13 heures CST mardi et a demandé aux voyageurs de rester à l’écart de l’aéroport. C’était une histoire similaire chez William P. Hobby, qui disait que ce serait fermé jusqu’à midi le mardi. À Dallas-Fort Worth International, les conditions glaciales ont entraîné la tenue de vols entrants et le arrêt du système de tramway Skylink de l’aéroport en raison de la glace et des basses températures.

Plus de 150 millions de personnes ont été soumises à un avertissement de tempête hivernale, à un avis météorologique hivernal ou à un avertissement de tempête de verglas dans 25 États, s’étendant sur plus de 2000 miles du sud du Texas au nord du Maine, a déclaré le National Weather Service.

Les pannes de courant ont été généralisées lundi. Rien qu’au Texas, plus de 2,5 millions de clients étaient dans le noir à 14 heures, heure locale, selon power outage.us, un site de suivi des services publics.

Le NWS a prédit de fortes chutes de neige et d’importantes accumulations de glace des vallées du Tennessee et de l’Ohio jusqu’au nord-est et a déclaré que «l’air glacial de l’Arctique et le vent dangereusement froid» persisteraient dans les Grandes Plaines et la vallée du Mississippi en milieu de semaine.

«Cette impressionnante attaque de mauvais temps hivernal dans une grande partie du Lower 48 est due à la combinaison d’une forte haute pression arctique fournissant des températures sous-gel et d’une trajectoire de tempête active escortant les vagues de précipitations d’un océan à l’autre,» le National Weather Service expliqué dans son alerte.

À 15 h 30 HNE, FlightAware avait signalé plus de 3 500 vols annulés à travers le pays lundi et plus de 3 800 retards. Près de 1 600 annulations sont prévues pour mardi. Dallas-Fort Worth Intercontinental a mené la liste mondiale des aéroports avec le plus d’annulations et Southwest, basé à Dallas, a enregistré le plus d’annulations de tous les transporteurs.

Southwest était l’une des nombreuses compagnies aériennes à émettre des dérogations météorologiques pour empêcher les passagers et les avions de se retrouver bloqués. Bien que les destinations et les dates couvertes varient, la plupart comprennent la plupart des principaux aéroports du Texas, de l’Oklahoma, de la Louisiane et de l’Arkansas.

Les vols n’étaient pas le seul moyen de transport touché. La glace à Houston a contribué à près de 120 accidents ont été signalés dimanche, dont un empilement de 10 voitures sur la I-45, a tweeté Samuel Peña, le chef des pompiers de la ville.

« Les gens, s’il vous plaît, sachez que la neige fondante que vous voyez sur nos routes gèlera bientôt et que la conduite sera plus dangereuse que la nuit dernière, » Le chef de la police Art Acevedo a plaidé dans un tweet Lundi après-midi. « Veuillez éviter de voyager car les températures chutent et les routes verglacées. »

American Airlines

Dates couvertes: 15-17 février

Destinations couvertes: 21 ans, dont Dallas, Houston et Austin au Texas et Oklahoma City et Tulsa dans l’Oklahoma

Des détails: https://www.aa.com/i18n/travel-info/travel-alerts.jsp

Delta Airlines

Dates couvertes: 15 février

Destinations couvertes: 16, y compris les principaux aéroports du Texas et de l’Oklahoma ainsi que la Nouvelle-Orléans, Baton Rouge et Shreveport en Louisiane et Little Rock, Arkansas

Des détails: https://www.delta.com/us/en/advisories/weather-alerts/southern-and-central-plains-winter-weather

Frontier Airlines

Dates couvertes: 15 février

Destinations couvertes: 10, y compris Denver et Colorado Springs ainsi que les principaux aéroports du Texas et de la Louisiane

Des détails: https://www.flyfrontier.com/alert/?mobile=true

JetBlue Airways

Dates couvertes: 15 février

Destinations couvertes: Austin, Dallas et Houston

Des détails: https://www.jetblue.com/travel-alerts

Southwest Airlines

Dates couvertes: 15 février

Destinations couvertes: 22, y compris la plupart des grands aéroports du Texas et de l’Oklahoma ainsi que Nashville et Memphis au Tennessee; Indianapolis, Indiana; et Louisville, Kentucky

Des détails: https://www.southwest.com/html/advisories/swa_travel_advisory_20211121613166659852.html

United Airlines

Dates couvertes: 15-16 février

Destinations couvertes: United a émis quatre dérogations différentes. Le premier couvre les voyages à Denver pour le lundi uniquement. Le deuxième couvre les voyages du lundi et du mardi pour 24 destinations dans l’Ohio, le Michigan, le Kentucky, l’Indiana ainsi que l’ouest de la Pennsylvanie et New York. Le troisième couvre les voyages à destination et en provenance de Houston pour lundi. Le quatrième couvre les voyages de lundi dans 32 villes différentes, dont la plupart du Texas, de l’Oklahoma, de la Louisiane et de l’Arkansas.

Des détails: https://www.united.com/ual/en/us/fly/travel/notices.html

Contribuant: Doyle Rice, USA TODAY; Presse associée