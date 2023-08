Fermeture de MyGrain à la gare Union de Joliet – Shaw Local

MyGrain Brewing Company a annoncé la fermeture samedi de son pub-brasserie Joliet.

MyGrain se trouve dans la gare Union, propriété de la ville, où elle a ouvert ses portes en 2017 avec l’intention de créer une marque de bière au détail tout en établissant un restaurant de destination au centre-ville de Joliet.

Une publication sur la page Facebook MyGrain jeudi a déclaré que l’entreprise n’était pas en mesure de rebondir après l’impact de la pandémie de COVID sur le secteur de la restauration.

« Malheureusement, nous ne nous sommes jamais complètement remis des revers que nous avons subis pendant le covid et je ne veux pas que MyGrain Brewing Company continue à fonctionner si nous ne pouvons pas vous apporter le service, la nourriture et les bières que vous attendez de nous », déclare le post Facebook .

Les propriétaires de MyGrain ont réaménagé l’espace de la gare Union, propriété de la ville, qui avait été occupé par deux restaurants et bars précédents. (Eric Ginnard)

MyGrain appartient à Greg Lesiak, qui a ouvert l’entreprise avec Vince Turrise, qui n’est plus impliqué dans l’entreprise.

Les responsables de la ville, encouragés par les perspectives d’une brasserie Joliet à un moment où l’activité de microbrasserie était en plein essor et où la gare Union avait besoin d’un locataire, ont accordé des allégements de loyer pour compenser les coûts de développement estimés à 2,5 millions de dollars pour l’entreprise.

La ville a également accordé des remboursements d’impôt foncier pour encourager l’entreprise.

MyGrain a pu mettre sa bière en conserve et la mettre dans certains points de vente au détail au cours de l’activité. Mais Lesiak a déclaré plus tôt cet été que MyGrain ne vendait plus sa bière au détail.

L’espace occupé par la brasserie à l’entrée principale de la gare Union a été occupé par une série de bars et de restaurants, MyGrain étant le plus ancien. Le réaménagement de l’espace entrepris par MyGrain comprenait la création d’une microbrasserie ainsi que l’espace pour le restaurant et le bar.

Ceci est une histoire en développement. Vérifiez les mises à jour.