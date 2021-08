Fermeture de l’Université de l’Indépendance : enquête du Département de l’éducation

Un collège de l’Utah avec des diplômes en ligne a fermé brusquement au cours du week-end, perturbant la vie de milliers d’étudiants. Mais ce sont les efforts de l’université pour pousser les étudiants vers de nouveaux collèges qui incitent le gouvernement fédéral à poser des questions.

Plus étrange encore, lundi après-midi, rien sur le site Web de l’Université de l’Indépendance n’indiquait que le collège privé avait fermé dimanche, ni sur le site Web de son propriétaire, le Centre d’excellence dans l’enseignement supérieur. Au lieu de cela, les étudiants comptent sur leurs pairs, les courriels de l’administration du collège et le ministère américain de l’Éducation pour les guider.

La situation de l’Université de l’Indépendance montre comment une institution en difficulté peut rester en affaires sans que les étudiants ne le sachent, puis les laisser de côté lorsqu’elle ferme enfin. L’affaire montre également un ministère de l’Éducation plus disposé à exercer sa surveillance réglementaire sous l’administration du président Joe Biden.

La fermeture du collège, qui a été annoncée aux étudiants par courrier électronique mercredi, est le dernier développement de l’histoire mouvementée du Center for Excellence in Higher Education. Le groupe possède trois autres collèges en voie de fermeture.

Lorsqu’une université ferme de façon inattendue, elle peut élaborer un plan pour que ses étudiants transfèrent leurs crédits à d’autres collèges. Mais les étudiants ont également la possibilité d’arrêter leurs études et de demander une décharge de leurs prêts étudiants fédéraux. Independence University dirige les étudiants vers la Miami International University of Art & Design ou la South University en Géorgie. Les deux institutions offrent des programmes en ligne.

Le ministère de l’Éducation a remis en question les plans d’Independence. Dans une lettre à Paul Gardner, PDG du Center for Excellence in Higher Education, le ministère a indiqué qu’il n’examinait généralement pas les plans de transfert pour les écoles qui fermaient. Mais, ont déclaré des responsables fédéraux, « les étudiants subissent des pressions pour accepter le transfert » et « l’arrangement inhabituel » méritait un examen plus approfondi.

Un faux collège ? Le gouvernement fédéral annule l’accréditeur après que USA TODAY trouve un collège apparemment sans étudiants ni professeurs

De plus, le département avait déjà enquêté sur l’Université de l’Indépendance. Richard Cordray, qui supervise l’aide financière du gouvernement, a suggéré que le collège avait choisi de fermer ses portes pour éviter les conclusions de cette enquête.

« Nous avons déjà envoyé un courrier électronique aux étudiants pour les aider à comprendre qu’ils n’ont pas à être précipités pour accepter un transfert dans une autre école choisie par le CEHE », a déclaré Cordray dans un communiqué à USA TODAY.

Le Center for Excellence in Higher Education a déclaré à USA TODAY qu’une déclaration était à venir.

L’histoire troublée du collège a été une nouvelle pour de nombreux étudiants essayant de terminer leurs études et d’améliorer leurs chances sur le marché du travail.

Alexis Sippel, 25 ans, a déclaré qu’elle avait été licenciée de Verizon Wireless au milieu de la pandémie et essayait de comprendre ce qu’elle devait faire ensuite lorsqu’elle a vu une publicité télévisée pour Independence University. Sippel, qui vit dans l’Illinois, voulait améliorer ses perspectives de carrière, et Independence semblait être un bon endroit pour le faire.

Mais elle a reçu un e-mail le 28 juillet l’informant que l’école fermerait dans quelques jours.

Elle avait déjà passé environ neuf mois à préparer un diplôme d’associé en assistance médicale et n’avait que 10 mois pour suivre le programme. « J’ai travaillé extrêmement dur pour figurer au tableau d’honneur et obtenir de bonnes notes », a déclaré Sippel. « très décourageant. »

Ce n’est qu’après avoir appris la fermeture qu’elle faire plus de recherches sur le collège et se renseigner sur ses problèmes de surveillance en cours.

Le Center for Excellence in Higher Education avait également été sanctionné par le gouvernement du Colorado en 2020 pour fraude. Et le gouvernement fédéral a inscrit l’Université de l’indépendance sur une liste de surveillance et a imposé des restrictions sur la façon dont elle recevait l’argent des contribuables.

L’accréditeur de l’école, la Commission d’accréditation des écoles et collèges de carrière, avait mis fin à son approbation du collège en avril. Cette agence a déclaré que l’école n’avait pas réussi à maintenir des taux d’obtention de diplôme et d’emploi acceptables malgré de nombreuses opportunités de le faire. La fin de l’accréditation signifiait également la perte d’argent fédéral, ce qui peut être un coup fatal pour les collèges dépendants de ce financement.

Sippel a déclaré qu’elle se sentait obligée de s’inscrire dans l’une des écoles suggérées par Independence. Elle a plutôt choisi de poursuivre ses études d’assistance médicale en ligne à l’Université Keizer.

D’autres étudiants ont déclaré à USA TODAY qu’ils prévoyaient de poursuivre leurs études dans l’une des universités suggérées par Independence University.

Yessenia Delgado, 27 ans, a déclaré qu’elle avait étudié l’art graphique à l’université et qu’elle suivrait un programme similaire à l’Université internationale d’art et de design de Miami en conception graphique et web. Delgado, qui vit en Pennsylvanie, s’inquiète du transfert de ses crédits et de son retard dans ses études.

Delgado a déclaré qu’elle avait deux options, obtenir un remboursement ou un transfert. Mais elle a aussi trois enfants et travaille à temps plein. Arrêter ne semblait pas être une option.

« Plus tôt je serai diplômée, mieux ce sera », a-t-elle déclaré. « Avec le diplôme vient un bon travail. »

Le ministère de l’Éducation a déclaré que les étudiants devraient consulter son site Web pour plus d’informations sur la fermeture.

Les autorités fédérales enquêtent :USA TODAY rapporte qu’une école de massage signalée est accusée de liens avec la prostitution

Contribution : Lindsay Schnell, USA AUJOURD’HUI