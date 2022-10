Fermeture de la synchronisation de la galerie de Xiaomi, les photos peuvent être transférées vers Google Photos

Il semble que Xiaomi envisage de supprimer la fonction Gallery Sync de Xiaomi Cloud. Le développeur Kacper Skrzypek a découvert un projet d’annonce à ce sujet, mais la société ne l’a pas encore officialisé.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Gallery Sync a donné aux utilisateurs de Xiaomi 5 Go de stockage cloud gratuit pouvant contenir des photos et des vidéos. Mais si c’est la première fois que vous en entendez parler, vous n’avez rien à craindre.

Quant à ceux qui utilisent la fonctionnalité, Xiaomi a apparemment préparé un moyen de transférer vos photos et vidéos vers Google Photos. Et si vous ne voulez pas faire cela, vous aurez la possibilité de télécharger une copie pour la stocker localement à la place.

Gallery Sync propose également une version payante qui offre aux utilisateurs plus de stockage – Xiaomi annulera les abonnements et émettra un remboursement complet.

Le projet d’annonce utilise des dates d’espace réservé (“XX XX 2022”), il n’est donc pas clair quand Gallery Sync sera fermée, mais il semble que cela se produise cette année. Notez que les autres services Xiaomi Cloud (synchronisation et sauvegarde des contacts, messages et notes) continueront de fonctionner. De plus, il est possible que Gallery Sync reste en activité en Chine, mais cela n’a pas été confirmé.

Voici une image qui montre comment le transfert de photo fonctionnera :







Les utilisateurs de Gallery Sync pourront transférer leurs photos et vidéos vers Google Photos

Une fois l’annonce officielle arrivée, vous voudrez télécharger ou transférer vos données le plus tôt possible – il semble que Xiaomi ne conservera les données que tout au long de 2023 et les supprimera par la suite. L’annonce dit “Nous offrons un moyen de télécharger les données de la galerie stockées dans Xiaomi Cloud sur votre appareil personnel. Le téléchargement de données ne sera disponible que jusqu’au XX, XX, 2023, après quoi cette fonctionnalité ne sera plus prise en charge.

PS. l’annonce originale était ici, mais il a été supprimé. Encore une fois, le moment de l’arrêt est inconnu et il semble qu’il sera différent dans chaque région.

La source | Passant par