Fermeture de la seule clinique de genre pour enfants du Royaume-Uni — RT World News

Le NHS England a pris la décision suite à des inquiétudes concernant l’utilisation de bloqueurs de puberté et d’autres pratiques controversées

La seule clinique d’identité de genre pour enfants au Royaume-Uni a reçu l’ordre de fermer après qu’un examen indépendant l’a accusée de “se précipiter» les enfants à utiliser l’hormonothérapie et à négliger d’autres besoins médicaux.

Selon un communiqué du National Health Service (NHS) England publié jeudi par les médias britanniques, la clinique du Tavistock & Portman NHS Foundation Trust doit fermer d’ici le printemps prochain. Il sera remplacé par deux centres de «services d’adoption précoce», à Londres et dans le nord-ouest, qui seront gérés par des hôpitaux pour enfants de premier plan – Great Ormond Street, Evelina, Alder Hey et le Royal Manchester.

“La mise en place des services Early Adopter se fera le plus rapidement possible mais, surtout, à un rythme qui apprécie la complexité du changement, tout en minimisant les perturbations et toute anxiété supplémentaire pour les patients”, a déclaré le NHS England.

Le pédiatre Dr Hilary Cass, qui a commencé l’examen du travail de la clinique Tavistock Gender Identity Development Service en 2020, a exprimé plus tôt son inquiétude quant à son utilisation précipitée des «bloqueurs de la puberté». Ces médicaments sur ordonnance, qui suppriment la libération d’hormones par le corps, ont été délivrés à des enfants souffrant de dysphorie de genre. L’utilisation de bloqueurs de puberté par la clinique Tavistock faisait auparavant l’objet de litiges. L’année dernière, la Cour d’appel a annulé une décision rendue en 2020 par un tribunal divisionnaire qui avait déclaré que les moins de 16 ans n’avaient pas la capacité de donner un consentement éclairé à ce traitement.















Dans une lettre au NHS, Cass a déclaré que le rôle controversé du traitement dans le développement de la sexualité et de l’identité de genre chez les adolescents n’a pas encore été suffisamment étudié. Elle a noté que la thérapie “peut déclencher l’ouverture d’une période critique pour le recâblage dépendant de l’expérience des circuits neuronaux sous-jacents à la fonction exécutive (c’est-à-dire la maturation de la partie du cerveau concernée par la planification, la prise de décision et le jugement).” Pour ces raisons, a-t-elle conclu, une approche plus prudente s’impose quant à la prescription de ces médicaments, qui devrait également inclure “comprendre à la fois les risques et les avantages d’avoir un traitement et de ne pas avoir de traitement.”

Une autre raison de préoccupation pour Cass est qu’une fois que les enfants et les jeunes ont été identifiés comme souffrant de détresse liée au genre, “d’autres problèmes de santé importants qui seraient normalement gérés par les services locaux peuvent parfois être négligés» par la clinique.

Plus généralement, l’ensemble du modèle de prise en charge des enfants ayant des problèmes d’identité de genre doit être modifié de manière à le rendre plus sûr pour les enfants et à impliquer davantage de recherches sur ces pratiques, a noté l’auteur de la revue. Cass a déclaré que les nouveaux centres régionaux devraient être gérés « par des fournisseurs expérimentés de soins pédiatriques tertiaires afin de veiller à ce que l’accent soit mis sur la santé et le développement de l’enfant, avec des liens étroits avec les services de santé mentale. »