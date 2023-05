Fermeture de la sécurité sociale ? Comment le plafond de la dette peut affecter les prestations

Les experts avertissent généralement que les bénéficiaires de la sécurité sociale peuvent voir leurs chèques retardés si le gouvernement n’a plus le pouvoir légal d’emprunter.

Le Comité national pour préserver la sécurité sociale et l’assurance-maladie a averti que la sécurité sociale, l’assurance-maladie, l’assurance-maladie et d’autres paiements « ne peuvent pas être effectués à temps et dans leur intégralité » sans augmentation de la limite d’endettement.

« Même si tout ce dont nous parlons est un retard, vous pourriez vous retrouver avec des difficultés importantes pour un grand nombre de personnes », a déclaré Freese.

Ils pourraient ne pas être en mesure d’acheter des produits d’épicerie ou des médicaments, ce qui pourrait avoir des conséquences « catastrophiques » même après quelques semaines de retard, a-t-elle déclaré.