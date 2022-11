Fermeture de la route 1 au col Rogers à l’est de Revelstoke

Fermetures individuelles jusqu’à 1h30 entre 10h et 14h

La route 1 passant par le col Rogers sera fermée de 10 h à 14 h pour le contrôle des avalanches.

🏔️#BCHwy1 Attendez-vous à des fermetures individuelles pouvant aller jusqu’à une heure et demie #GlacierNP entre le sommet du col Rogers et le chemin Beaver Valley de 10 h 00 à 14 h 00 pour le contrôle des avalanches. Le détour ne sera pas disponible. #Revelstoke #GoldenBC ℹ️Pour plus d’informations : https://t.co/Id2BdztR0N pic.twitter.com/IV4gbjZKjU – DriveBC (@DriveBC) 19 novembre 2022

Les travaux sont prévus entre le sommet du col Rogers et le chemin Beaver Valley. La fermeture de Beaver Valley Rd. s’étendra sur plus de 11 kilomètres et fermera l’autoroute dans les deux sens. Il n’y aura pas d’itinéraire alternatif pendant la fermeture.

L’autoroute aura des fermetures individuelles jusqu’à 1h30 de 10h00 à 14h00

Une mise à jour est prévue à 13 h 45. L’examen de Revelstoke restera à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

@ZacharyDelaney

zach.delaney@revelstokereview.com

