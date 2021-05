Fermeture de la frontière américaine; L’Inde enregistre les décès quotidiens les plus élevés

Les États-Unis ont cédé à l’Inde une sombre statistique de la pandémie mondiale – l’Inde a enregistré le plus grand nombre de morts en une seule journée.

Alors que les infections, les hospitalisations et les décès quotidiens aux États-Unis diminuent, le ministère indien de la Santé a signalé mercredi 4529 décès alors que le coronavirus se propage au-delà des villes dans les vastes campagnes, où les systèmes de santé sont plus faibles. Le nombre est considéré comme un sous-dénombrement par la plupart des experts de la santé.

Les États-Unis détenaient le record précédent de décès quotidiens à 4475 le 12 janvier, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Mais les luttes contre des infections presque records et un nombre croissant de décès ont ébranlé l’Inde. Les hôpitaux et les morgues sont débordés. Des dizaines de corps flottent chaque jour dans le Gange alors qu’il traverse des États pauvres et ruraux.

Rien que dans le village de Gahmar dans l’Uttar Pradesh, Raju Chaudhry, 15 ans, qui travaille sur les bateaux de pêche, a déclaré au Guardian qu’il avait récemment vu «environ 50 corps par jour se laver, pendant plusieurs jours».

Les États-Unis, quant à eux, ont vu les règles relatives aux masques et autres restrictions s’atténuer ces derniers jours. Le ministère de la Sécurité intérieure, cependant, a étendu les restrictions sur les voyages non essentiels aux frontières terrestres avec le Canada et le Mexique jusqu’au 21 juin. Les restrictions devaient expirer vendredi.

►Le Michigan lèvera complètement les limites de capacité extérieure le 1er juin et, à partir du 1er juillet, mettra fin aux plafonds de rassemblement en salle qui ont été mis en place pour freiner le COVID-19, a annoncé jeudi la gouverneure Gretchen Whitmer.

►L’archevêque de Detroit affirme que les masques faciaux ne sont plus obligatoires dans les églises catholiques romaines du sud-est du Michigan pour les personnes vaccinées contre le coronavirus.

►Le nombre d’Américains sollicitant une aide au chômage est tombé la semaine dernière à 444 000, une nouvelle pandémie faible et un signe que le marché du travail ne cesse de se renforcer alors que les consommateurs dépensent à nouveau librement.

►Une étude portant sur 280 maisons de soins infirmiers dans 21 États américains confirme dans le monde réel l’efficacité des vaccins COVID-19: environ 1% des résidents ont été testés positifs pour le virus dans les deux semaines suivant la réception de leur deuxième dose, et seulement 0,3% fait plus de deux semaines après avoir été complètement vaccinés, ont rapporté des chercheurs mercredi dans le New England Journal of Medicine. La plupart des cas n’ont produit aucun symptôme.

►L’Union européenne a annoncé mercredi son intention de rouvrir ses frontières aux visiteurs entièrement vaccinés, ainsi qu’aux personnes provenant d’une liste de pays considérés comme sûrs, les États-Unis devant faire la coupe.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 33,26 millions de cas confirmés de coronavirus et 587 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 164,6 millions de cas et 3,41 millions de décès. Plus de 349,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 277,2 millions ont été administrées, selon le CDC. Près de 125,4 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 37,8% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Le Japon continue de lutter contre le COVID-19, mais il est toujours prévu d’ouvrir ses portes pour les Jeux d’été. Pourquoi certains appellent cela une «idée ridicule».

En avant: les Jeux olympiques de Tokyo restent un « aller » malgré les inquiétudes liées à la pandémie

Les Jeux olympiques d’été qui devraient s’ouvrir à Tokyo dans deux mois font face à plus d’obstacles que les 400 mètres haies.

Le relais de la torche a traversé Hiroshima cette semaine, moins les foules habituelles en raison des problèmes de coronavirus. Certaines villes ont retiré le relais des voies publiques. Des sondages indiquent qu’environ 60% des Japonais disent que les Jeux olympiques devraient être annulés, et une pétition en ligne en faveur de l’annulation a attiré 350 000 signatures en seulement neuf jours.

Pourtant, le Comité international olympique et Tokyo 2020 se dirigent vers la cérémonie d’ouverture le 23 juillet.

Le vice-président du CIO, John Coates, a promis des solutions fondées sur la science pour apaiser les préoccupations liées à la pandémie, promettant de «tirer parti de l’expérience de centaines d’événements sportifs qui se sont déroulés en toute sécurité dans le monde au cours de l’année écoulée, avec un risque minimal pour les participants et, surtout, la population locale. «

Près d’un million de décès en excès dans 29 pays riches liés au COVID-19

Selon un nouveau rapport du British Medical Journal, on estime que 979 000 « décès en excès » sont survenus en 2020 dans 29 pays relativement riches alors que la pandémie balayait le monde.

Les États-Unis avaient le nombre absolu de décès le plus élevé au-dessus de ce qui aurait été prévu – 458000 – mais n’ont signalé qu’environ 340000 décès par coronavirus. L’Italie, l’Angleterre, l’Espagne et la Pologne figuraient parmi les pays où le nombre de décès excédentaires était élevé.

Quelques pays, dont la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Danemark, ont en fait enregistré moins de décès que prévu. Les chercheurs ont dit qu’ils ne savaient pas pourquoi.

«Les décès excessifs ont largement dépassé les décès rapportés par COVID-19 dans de nombreux pays, ce qui indique que la détermination de l’impact total de la pandémie sur la mortalité nécessite une évaluation des décès supplémentaires», a révélé l’étude.

L’UE signe un accord pour jusqu’à 1,8 milliard de doses de Pfizer

Le bras exécutif de l’Union européenne a signé un troisième contrat de vaccin avec Pfizer et BioNTech jusqu’en 2023 pour 1,8 milliard de doses supplémentaires de leurs vaccins COVID-19. Cela suffit pour environ quatre doses pour tout le monde dans le collectif des 27 nations.

La Commission européenne affirme que l’accord comprend 900 millions de doses des vaccins actuels et d’un sérum adapté aux variantes du virus, avec une option d’achat de 900 millions de vaccins supplémentaires. L’accord avec Pfizer-BioNTech stipule que la production de doses doit être basée dans l’UE et que les composants essentiels proviennent de la région.

L’UE a été aux prises avec des problèmes d’approvisionnement et est derrière les États-Unis et le Royaume-Uni en matière de vaccinations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d’ici la fin de cette semaine, 260 millions de doses de vaccin auront été livrées à travers l’Europe.

Le taux de mortalité des piétons connaît la plus forte augmentation en 45 ans

De nouvelles données publiées jeudi par la Governors Highway Safety Association pour 2020 montrent la plus forte augmentation annuelle du taux de mortalité des piétons depuis que la National Highway Traffic Safety Administration a mis en place son système de rapport d’analyse des décès en 1975.

L’association a cité 6721 décès de piétons en 2020, soit une augmentation de 4,8% par rapport à l’année précédente. Mais cela représente également une augmentation «choquante et sans précédent» de 21% du taux de mortalité des piétons par kilomètre parcouru – les Américains ont parcouru moins de kilomètres en raison de la pandémie et des restrictions et des verrouillages qui l’ont accompagnée.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de nous engourdir face à ce nombre inacceptable de décès de piétons», a déclaré Richard Retting de Sam Schwartz Consulting, qui a réalisé l’analyse des données.

– Eric D. Lawrence, Detroit Free Press

L’Iowa interdit les mandats de masques locaux

Les dirigeants des districts scolaires de l’Iowa ne peuvent pas exiger que les élèves ou le personnel portent des masques et les villes et les comtés de l’Iowa ne peuvent pas imposer de mandats de masque en vertu d’une loi signée jeudi par le gouverneur Kim Reynolds.

Les démocrates ont dénoncé la mesure, affirmant qu’elle pourrait nuire aux enfants et aux enseignants, en particulier aux enfants immunodéprimés, et aller trop loin dans les décisions du gouvernement local.

Reynolds, un républicain, a déclaré que l’État voulait redonner aux parents le contrôle de l’éducation de leurs enfants et protéger le droit des Iowans de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé. «Je suis fière d’être gouverneur d’un État qui valorise la responsabilité personnelle et les libertés individuelles», a-t-elle déclaré.

– Ian Richardson, Des Moines Register

Le vaccin Pfizer peut être conservé plus longtemps à la température du réfrigérateur, selon la FDA

Le vaccin Pfizer COVID-19 peut désormais être conservé à la température normale du réfrigérateur pendant jusqu’à un mois, selon une annonce de la Food and Drug Administration mercredi. Cette période facilitera le stockage et l’expédition du vaccin – le temps de stockage précédent n’était que de cinq jours. Le changement devrait rendre ce vaccin plus largement accessible au public américain en permettant aux fournisseurs de vaccins de recevoir, stocker et administrer le vaccin, a déclaré la FDA.

«Rendre les vaccins COVID-19 largement disponibles est essentiel pour faire vacciner les gens et mettre fin à la pandémie», déclare le Dr Peter Marks, directeur du Centre pour les produits biologiques et la recherche de la FDA.

Le plus grand syndicat d’infirmières exhorte le CDC à revenir aux anciennes directives de masquage

National Nurses United, le plus grand syndicat d’infirmières autorisées du pays, a condamné la décision du CDC de lever les recommandations de masquage pour les personnes entièrement vaccinées et a exhorté l’agence à les ramener. Les dirigeants de la NNU ont fait valoir lors d’une conférence de presse mercredi que les États-Unis sont toujours aux prises avec 35000 nouveaux cas de COVID-19 par jour et la circulation continue de variantes. Ils ont également déclaré que les questions persistantes sans réponse sur les vaccins – comme la durée de la protection – soulignaient le besoin de masques.

Les nouvelles directives du CDC pourraient potentiellement nuire à ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, tels que les enfants de moins de 12 ans et les communautés mal desservies, ainsi que les personnes immunodéprimées qui ne répondent pas aussi fermement aux vaccins, a déclaré le président de la NNU, Jean Ross.

«En tant que gardiens de la santé publique pendant la pire pandémie mondiale de notre vie et en tant que travailleurs des soins de santé essentiels qui ont maintenu ce système médical ensemble pendant cette horrible année et demie, il est de notre devoir de prendre la parole et de défendre ce que nous savons être dans le meilleur intérêt de la santé des gens », a-t-elle déclaré. «Les directives émises par le CDC le 13 mai ne sont malheureusement pas dans le meilleur intérêt de la santé publique.»

– Adrianna Rodriguez

Autre complication potentielle: caillots sanguins profonds dans le bras

Dans le premier cas signalé du genre, un homme de 85 ans en bonne santé a développé une rare récidive de caillots sanguins veineux profonds, ou thrombose veineuse profonde, dans le haut du bras à la suite d’une infection à coronavirus, selon un rapport des chercheurs de Rutgers. .

Le cas inhabituel met en évidence une autre façon dont le virus qui cause le COVID-19 peut affecter les gens. Au-delà des symptômes respiratoires plus courants et de la perte de goût et d’odeur, le virus peut déclencher des troubles de la coagulation, en particulier des caillots.

«Ceci est préoccupant car chez 30% de ces patients, le caillot sanguin peut voyager vers les poumons et être potentiellement mortel», a déclaré le Dr Payal Parikh, professeur adjoint de médecine à la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, qui a dirigé l’étude. avec Martin Blaser, directeur du Center for Advanced Biotechnology and Medicine. «Les autres complications invalidantes comprennent un gonflement persistant, des douleurs et une fatigue des bras.»

Ceux qui ont déjà eu une thrombose veineuse profonde ou qui ont une condition médicale qui les prédispose à la formation de caillots peuvent être plus vulnérables. Lisez ici.

– Lindy Washburn, NorthJersey.com

Contribuant: The Associated Press.