Fermeture de la boulangerie historique de Rome au service des papes depuis environ un siècle

La boulangerie Arrigoni fabrique du pain pour les papes depuis près d’un siècle, des petits pains à la rosette aux pains de blé entier – mais le tourisme de masse s’est avéré mortel et aucune prière ne peut le sauver maintenant.

« Nous avons éteint le four mardi », a déclaré Angelo Arrigoni, 79 ans, dont le père a ouvert la petite boutique en 1930 sous le pontificat de Pie XI, et qui livrait le pain en main propre à la maison papale.

Chaque fois qu’un nouveau chef de l’Église catholique était élu, le « Panificio Arrigoni » de Borgo Pio, à seulement cinq minutes à pied de la place Saint-Pierre, se préparait à répondre aux goûts du nouveau pape.

Le pape polonais Jean-Paul II, élu en 1978, « a dit qu’il voulait le pain que ses ouvriers mangeaient », a déclaré Arrigoni.

« Les ouvriers mangeaient à la fois de la ‘ciriola’, ce gros pain romain classique que presque personne ne fait plus, et des rouleaux de rosette », raconte-t-il à l’AFP.

« Ainsi, pour toute sa papauté, qui a duré près de 27 ans, nous lui avons donné cinq ‘ciriola’ et cinq rouleaux de rosette. »

Lorsque son successeur Benoît XVI a été élu, Arrigoni a téléphoné à la maison papale, mais une religieuse lui a dit que le nouveau pape allemand resterait avec le boulanger qu’il fréquentait en tant que cardinal.

« Mais je suis ce boulanger ! lui dit-il, car Benoît recevait déjà du fromage et du pain sans levain de lui en tant que cardinal Joseph Ratzinger.

« Un morceau d’histoire »

Le pape François a également été servi par Arrigoni – mais devra désormais chercher ailleurs son pain quotidien, après que le boulanger se soit retrouvé coincé par une baisse de la clientèle locale fidèle et des prix élevés de l’énergie.

« Le quartier a changé », a-t-il déclaré.

« Toutes les maisons qui jadis étaient pleines de monde sont devenues des locations pour les touristes », dont la plupart ne font pas les achats quotidiens de produits de base, mais préfèrent manger dans les restaurants de la Ville éternelle.

La nouvelle de la vente des locaux a attristé les clients réguliers restants d’Arrigoni.

La guide touristique Francesca Pantusa a pris son temps pour manger son dernier sandwich, préparé avec soin par Arrigoni.

« A Borgo Pio, il n’y a que des restaurants touristiques… alors qu’ici on trouve de bons produits, à des prix corrects et avec Angelo qui est incroyable, gentil, sympathique… ça me donne envie de pleurer », a-t-elle déclaré.

La boulangerie s’est démarquée dans la rue, en particulier par le manque de tables touristiques à l’extérieur – un sujet sensible pour Arrigoni, après avoir tenté en vain de convaincre le conseil de lui donner la permission.

Le journaliste vatican Iacopo Scaramuzzi a critiqué le conseil sur Twitter, demandant pourquoi une ville « ivre de nostalgie n’a pas pu préserver son patrimoine » et sauver « le boulanger des papes… un morceau de l’histoire du Vatican ».

