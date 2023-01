Fermeture de la boucle de patinage d’Apex Mountain en raison d’un grand nombre d’arbres tombés

Un grand nombre d’arbres tombés a forcé la fermeture de la boucle de patinage d’Apex Mountain Resort pendant au moins une semaine.

La station s’est rendue sur Facebook le vendredi 13 janvier pour signaler les dommages sur et autour de la patinoire.

“Après avoir analysé l’étendue des dégâts autour et sur la boucle de patinage, on estime que la boucle sera fermée pendant au moins une semaine, avec le patinage de nuit fermé encore plus longtemps”, a écrit la station.

Situé à l’ouest de Penticton, le complexe affirme que sa fermeture assurera la sécurité des clients et de la communauté Apex.

“Veuillez également noter que nous avons un tournoi de hockey ce week-end, donc la patinoire aura une disponibilité limitée pour le patinage de loisir”, ont-ils ajouté.

Les gens sont priés d’appeler le 250-292-8222 pour les mises à jour de la patinoire.

L’Apex Volunteer Fire Rescue a également signalé vendredi que le courant pourrait être intermittent, les équipes de FortisBC s’efforçant d’enlever les arbres des lignes électriques.

“Gardez un œil sur les arbres dont la cime peut se briser si vous êtes à l’extérieur et gardez vos distances”, a écrit le département sur Facebook.

