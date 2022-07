Fermeture de deux mois pour un tronçon du chemin Boucherie à West Kelowna

Les détours pour la circulation sur Boucherie seront le chemin Old Boucherie et la promenade Pritchard. (Photo/Google Maps)

Le chemin Boucherie sera fermé entre Sonoma Pines Drive et Ridge Estates Drive du 2 août au 10 octobre pour des travaux de construction.

Un communiqué de presse de la Première Nation de Westbank a déclaré que des améliorations aux infrastructures pluviales, d’égouts et d’eau seront effectuées le long de ce tronçon.

Les détours pour la circulation sur Boucherie seront le chemin Old Boucherie et la promenade Pritchard. La circulation à destination et en provenance de Red Cloud Way, qui se trouve dans la zone de construction, passera par le site jusqu’au chemin Boucherie à Ridge Estates Drive.

La fermeture de la route et la déviation resteront en vigueur 24 heures sur 24, sept jours sur sept pendant toute la durée des travaux, tandis que les heures de travail sont de 7 h à 18 h.

