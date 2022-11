Fermeture de 151 écoles du Lower Mainland de la Colombie-Britannique

À la suite de la première tempête de neige majeure de la saison dans le sud de la Colombie-Britannique, plus de 100 écoles de la région métropolitaine de Vancouver et de la vallée du Fraser gardent leurs portes fermées mercredi.

Les districts scolaires d’Abbotsford, de Chilliwack, de Hope, de Langley et de Maple Ridge demandent aux élèves et au personnel de rester à la maison, fermant un total de 151 écoles.

“La sécurité des élèves et du personnel est primordiale”, a écrit le district scolaire 33 de Chilliwack sur Twitter avant 5h30 le 30 novembre. “En raison des conditions routières très verglacées, nous avons déterminé que les écoles seront fermées pour les élèves et le personnel aujourd’hui… Toutes les locations, les écoles communautaires et les garderies sont également fermées.

La sécurité des élèves et du personnel est primordiale. En raison des conditions routières très verglacées, nous avons déterminé que les écoles seront fermées pour les élèves et le personnel aujourd’hui, mercredi 30 novembre 2022. Toutes les locations, les écoles communautaires et les garderies sont également fermées. pic.twitter.com/2aROHyenuN — Chilliwack Sch.Dist. (@ChilliwackSD33) 30 novembre 2022

Ce ne sont pas seulement les districts scolaires 33, 34, 35, 42 et 78 qui ont surnommé mercredi un jour de neige.

Un établissement d’enseignement sikh, Khalsa Schools of BC, ferme les portes de ses quatre emplacements dans le Lower Mainland.

Pius Ryan, surintendant des écoles de North Vancouver et contact avec la neige pour les districts scolaires de Metro Vancouver, a déclaré à CTV News que les cours se poursuivaient dans sa juridiction.

Les campus universitaires de la région métropolitaine de Vancouver ajustent également leurs plans, l’Université Simon Fraser annonçant que son campus de Burnaby est fermé et l’Université de la Colombie-Britannique annulant les cours en personne prévus avant 13 h.

SFU garde ses campus de Surrey et de Vancouver ouverts, et la neige n’aura aucun impact sur les cours en ligne.

La neige a commencé à tomber sur le sud de la Colombie-Britannique mardi après-midi, apportant entre 10 et 20 cm dans la région métropolitaine de Vancouver et jusqu’à 25 cm dans certaines parties de la vallée du Fraser.