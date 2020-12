La fermeture des frontières britanniques au début de la crise des coronavirus pourrait avoir atténué l’épidémie catastrophique du pays, a suggéré une autre étude.

Des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) ont modélisé l’impact des restrictions de voyage internationales sur la propagation de Covid-19.

Ils ont examiné 162 pays et estimé le nombre de cas importés, ce que les scientifiques ne sauront jamais avec certitude en raison d’un manque de tests au début de l’année.

Ils ont constaté que les interdictions de voyager sont plus efficaces dans les pays à faible transmission ou qui ont des liens étroits avec les pays enregistrant des taux élevés d’infection.

Le gouvernement britannique a bloqué tous les voyages à destination et en provenance de la Chine début février, une décision qui, selon les experts, a sans aucun doute empêché l’importation de certains cas de Covid. Mais le n ° 10 a été critiqué pour n’avoir imposé aucune restriction de voyage aux personnes venant d’Italie ou d’Espagne, où les infections montaient en flèche.

Mais les universitaires de LSHTM ont constaté que les restrictions de voyage ont un « impact limité » dans les pays où Covid-19 est déjà répandu et qu’elles ont un coût économique énorme.

Pour cette raison, ils ont conclu des périodes de quarantaine obligatoires et la fermeture complète des frontières ne devrait «pas être appliquée uniformément».

Cependant, ils ont admis que les interdictions peuvent également empêcher les épidémies de devenir incontrôlables si elles sont appliquées dans des pays « proches d’un point de basculement ». Ce sont des nations qui ont une valeur reproductrice «R» – le nombre moyen de personnes infectées par chaque patient Covid – comprise entre 0,95 et 1,05.

Cela pourrait, en théorie, avoir d’énormes implications sur la situation actuelle de la Grande-Bretagne – parce que les responsables estiment que le R britannique se situe actuellement entre 0,8 et 1,0.

Mais aucune règle n’empêche les Britanniques de voyager à l’étranger – bien que les Britanniques en vacances doivent être mis en quarantaine lorsqu’ils rentrent chez eux.

À partir de la semaine prochaine, le gouvernement britannique autorisera les gens à réduire la quarantaine de deux semaines à cinq jours s’ils produisent un résultat négatif au test Covid-19. Le programme, baptisé «test et libération», entrera en vigueur à partir de mardi prochain.

Classement des risques par pays, en l’absence de restrictions de voyage internationales. Le scénario A estime le nombre de cas importés qui arriveraient dans chaque pays s’il n’y avait pas de restrictions de voyage, tandis que le scénario B prend en compte les interdictions introduites ce printemps à la lumière de la crise. Les scénarios C et D font de même pour septembre

C’est de combien les pays d’Europe auraient besoin pour réduire les voyages internationaux pour ramener la proportion de l’incidence totale due aux cas importés à moins de 1 pour cent. Les barres d’erreur représentent les intervalles de crédibilité inférieur et supérieur à 95% de nos estimations du nombre prévu de cas importés

Il est peu probable que les interdictions de voyager soient efficaces lorsque le virus se propage déjà rapidement dans un pays, ont déclaré les chercheurs du LSHTM.

Dans l’étude, l’équipe dirigée par le professeur Mark Jit, épidémiologiste à l’université, a déclaré: « Les pays peuvent s’attendre à ce que les voyageurs infectés par le SRAS-CoV-2 arrivent en l’absence de restrictions de voyage.

«Bien que de telles restrictions contribuent probablement à la lutte contre l’épidémie dans de nombreux pays, dans d’autres, les cas importés ne contribueront probablement guère aux épidémies locales de Covid-19.

Pouvez-vous partir en vacances aux niveaux 3, 2 et 1? Les vacances ont été interdites lors du deuxième verrouillage national, les voyages internationaux n’étant autorisés que pour des raisons essentielles, y compris les affaires. Les vacanciers ont été menacés d’amendes allant jusqu’à 4000 £. Mais cela a changé avec le nouveau système à plusieurs niveaux. Le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth ne «déconseille» désormais que les voyages internationaux, bien qu’aucune loi n’interdise aux personnes de voler à l’étranger. Si vous vous rendez dans un endroit qui ne figure pas sur la liste des corridors de voyage, vous ne pourrez pas souscrire une assurance voyage. Vous devrez également vous auto-isoler pendant 14 jours à votre retour au Royaume-Uni. Certains pays figurant sur la liste des couloirs de voyage vous feront vous auto-isoler à votre arrivée.

« Des restrictions de voyage strictes pourraient avoir peu d’impact sur la dynamique épidémique, sauf dans les pays à faible incidence de Covid-19 et à un grand nombre d’arrivées en provenance d’autres pays, ou lorsque les épidémies sont proches de points de basculement pour une croissance exponentielle.

«Les pays devraient tenir compte de l’incidence locale du Covid-19, de la croissance épidémique locale et du volume des voyages avant de mettre en œuvre de telles restrictions.

Le professeur Jit a ajouté: « Nous reconnaissons que ces mesures ont un coût économique et social élevé, il est donc important que les gouvernements utilisent les restrictions de voyage de manière ciblée. »

Les auteurs ont utilisé des données de vol détaillées pour estimer le nombre de cas de Covid-19 importés et le comparer avec les infections dans 162 pays.

Les auteurs ont produit des estimations des voyageurs internationaux en mai et septembre 2020 sur la base de deux scénarios.

Un scénario utilisait des données de vol pour les mêmes mois en 2019 et l’autre scénario était basé sur la réduction attendue du nombre de passagers.

Le nombre de cas de Covid-19 et les taux d’infection ont été estimés à l’aide d’un modèle mathématique prenant en compte les infections asymptomatiques et non déclarées.

Là où les cas importés représentaient plus de 10% des cas dans les pays, les voyages internationaux ont été accusés de proliférer la propagation de Covid.

Lorsque les cas importés représentaient moins de 10 pour cent, leur impact sur la croissance de l’épidémie est généralement faible.

Les interdictions de voyager auraient un effet presque indétectable sur l’ampleur de l’épidémie dans les pays où les cas importés représentent moins de 1% des infections.

L’équipe a déclaré que leurs conclusions montraient que les interdictions de voyager internationales imposées dans le monde entier au printemps étaient « justifiées » car la plupart des cas venaient de Chine.

Ils ont écrit: « En mai 2020, les cas importés auraient contribué à plus de 10% de l’incidence totale dans la majorité des pays sans restrictions de voyage, et par conséquent, ces restrictions semblent avoir été justifiées. »

Le professeur Neil Ferguson, surnommé « professeur Lockdown » après que son sombre modèle ait incité le numéro 10 à imposer le premier arrêt national, a déclaré aux députés au cours de l’été que le manque de contrôle dans les aéroports était la cause de l’épidémie catastrophique en Grande-Bretagne.

Le professeur Ferguson a déclaré que des milliers de personnes infectées étaient autorisées à voler depuis l’Europe et à propager le virus à travers le Royaume-Uni.

Le professeur Ferguson a déclaré aux députés: « Nous nous sommes efforcés d’estimer la proportion de cas manqués. À l’époque [before lockdown] nous n’avions pas de politique de dépistage des personnes aux frontières et nous estimions alors que les deux tiers des cas manquaient.

«Ce que nous savons maintenant, c’est que 90% des cas importés dans ce pays ont probablement été manqués.

«Ce sont en réalité des décisions prises par le ministère des Affaires étrangères et par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, et non par le SAGE.

«Le SAGE a recommandé que lorsqu’un pays a été identifié comme ayant une transmission active, nous devrions vérifier les voyageurs en provenance de ces pays.

« Le difficile était que nous savons maintenant, en particulier avec l’Espagne et l’Italie, qu’il y avait de grandes épidémies avant même de s’en rendre compte. Nous n’étions tout simplement pas conscients de l’ampleur de la transmission en Europe.

« Si nous avions eu la capacité de dépistage, le dépistage de toutes les personnes présentant des symptômes nous aurait certainement donné une bien meilleure impression de l’origine des infections. »