« Fermer le drapeau »: l’Allemagne envoie un navire de guerre en mer de Chine méridionale pour la première fois en deux décennies dans un contexte de tensions croissantes

L’une des quatre frégates allemandes de la classe Brandebourg, la Bayern (Bavière), a quitté lundi la base navale allemande de Wilhelmshaven lors d’une cérémonie en présence de la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer.

Le navire militaire transportant 46 torpilles anti-sous-marines, ainsi que des missiles anti-navires et des armes anti-aériennes, passera les six prochains mois en mer et devrait naviguer près de la Corne de l’Afrique, de l’Australie et du Japon, selon le Marine allemande.

« Avec ses alliés, l’Allemagne veut montrer plus de présence dans l’Indo-Pacifique [region], « dit la déclaration de la marine. Il devrait traverser la mer de Chine méridionale – une région où les tensions entre Washington et Pékin sont vives.

Les eaux de la mer de Chine méridionale ont longtemps été un point d’achoppement dans les différends territoriaux régionaux. Pékin maintient qu’il a un droit historique sur les eaux, mais ses revendications territoriales couvrant la majeure partie de la mer ont été rejetées par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, qui a statué en faveur des Philippines.

L’armée américaine a également fait connaître sa présence dans la région riche en ressources sous prétexte de maintenir la stabilité et de protéger « liberté de navigation ». Plus récemment, Washington a laissé entendre qu’il rallierait ses alliés à sa cause en mer de Chine méridionale, le secrétaire d’État américain Antony Blinken déclarant que son pays se tiendrait aux côtés des autres pour faire face aux Chinois. « coercition. »

La déclaration de la marine, qui présente l’ensemble de la mission comme un « voyage ordinaire de présence et de formation », ne mentionne pas nommément la Chine ou la mer de Chine méridionale. Il dit cependant que la zone indo-pacifique est « la région la plus stratégiquement importante de la planète », où « des décisions importantes sont prises concernant la liberté, la paix et la prospérité ».

Il a également déclaré que les objectifs fixés par le gouvernement allemand pour une présence accrue de la marine dans la région comprennent une coopération internationale renforcée, le soutien à certains « partenaires locaux », et le maintien de la « ordre maritime fondé sur des règles ».

« Il s’agit de hisser le drapeau et de démontrer sur place que l’Allemagne est aux côtés de ses partenaires internationaux qui partagent les mêmes valeurs. [of] la liberté des routes maritimes et le respect du droit international », Le vice-amiral Kay-Achim Schoenbach, commandant de la marine allemande, a déclaré lors de la cérémonie de départ. Il a également déclaré que la mission verrait le navire de guerre allemand surveiller l’application des sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord et « renforcer l’ONU dans son ensemble ».

La marine a déclaré que les navires de guerre allemands n’avaient pas participé à de telles missions maritimes à grande échelle depuis 2016. Cependant, les médias ont noté que Berlin n’avait pas envoyé ses navires militaires en mer de Chine méridionale depuis au moins deux décennies.

Le Bayern commence son voyage avec des tensions déjà vives dans la région. Fin juillet, Pékin a critiqué le fait qu’un destroyer lance-missiles de la marine américaine ait traversé le détroit de Taïwan en mer de Chine méridionale – pour la septième fois cette année.

Cette décision a incité le porte-parole du commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération chinoise, le colonel Shi Yi, à appeler les États-Unis « le plus grand destructeur de paix et de stabilité » dans la région.

Le navire allemand ne devrait pas emprunter de routes particulièrement provocantes en mer de Chine méridionale, selon Reuters. L’agence de presse a rapporté que le navire de guerre resterait sur les routes commerciales communes et éviterait le détroit de Taiwan.

