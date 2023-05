Fermement planté dans le comté de Lake, le programme Master Gardener s’étend – Shaw Local

GRAYSLAKE – Les ressources et le soutien offerts par les maîtres jardiniers du comté de Lake poussent avec leurs plantes.

Le programme, parrainé par l’Université de l’Illinois Extension, a toujours encouragé les bénévoles à partager leur expertise en jardinage dans tout le comté. Au cours des dernières années, cependant, les efforts des personnes impliquées se sont élargis pour aider les communautés de nombreuses façons.

« Une grande partie de ce que nous faisons est de nous concentrer sur l’accès à la nourriture », a déclaré Jesse Davis, qui est devenu le coordinateur du programme pour le programme d’horticulture du comté de Lake de l’Illinois Extension il y a environ deux ans. Le programme supervise les maîtres jardiniers du comté de Lake.

Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network Gail Tanimura, de Long Grove, maître jardinier, aide Bryan Donaldson, de Highland Park et son fils, Elliot Kramer, 2 ans, à transporter les plants de légumes qu’ils ont choisis lors de l’extension du comté de Lake Master Gardener Spring Vente de plantes à l’extension de l’Université de l’Illinois à Grayslake. (20/05/23) (Candace H.Johnson)

« Une grande partie de ce que nous faisons consiste à soutenir les membres de notre communauté qui essaient déjà de faire de bonnes choses. Nous essayons de travailler sur des projets qui aident les moins fortunés », a déclaré Davis. « Beaucoup de nos contributions sont moins directes. Disons qu’une église ou un garde-manger ou n’importe qui crée un jardin de garde-manger, nous agirons en tant que soutien. … Des bénévoles viendront et aideront à former leurs bénévoles.

Les maîtres jardiniers du comté de Lake font également don de semences et d’aliments cultivés dans le jardin dans tout le comté, a-t-il déclaré, avec environ 70 000 $ en semences données l’année dernière.

Parmi les nombreux jardins soutenus par les maîtres jardiniers du comté de Lake, Chapel Care Garden à Libertyville, par exemple, a fait don de 16 tonnes de légumes aux garde-manger l’année dernière, a-t-il déclaré.

Ces efforts se combinent avec des programmes éducatifs et des offres telles qu’une ligne d’assistance Master Gardener au 847-223-8627 ou par e-mail à [email protected].

Et l’argent recueilli lors de la récente vente annuelle de plantes du groupe le 20 mai à Grayslake finance tout cela.

La vente comprenait des milliers de variétés de plantes cultivées en pépinière qui ne sont pas facilement disponibles dans les centres de jardinage traditionnels, y compris des indigènes, de nouveaux cultivars de vivaces, des graminées et des plantes favorables aux pollinisateurs.

Il comprenait également une variété de légumes et d’herbes cultivés sur place et les populaires « Trésors du jardin ». Les visiteurs ont acheté des articles neufs et légèrement usagés pour améliorer leur paysage et leur maison, y compris de l’art de la cour, des outils de jardinage, des contenants décoratifs et des livres de jardinage.

Maître jardinier depuis 2018, Peg Tierney de Mundelein a apporté son aide dans la section « Garden Treasures ». Elle s’est impliquée simplement pour en savoir plus sur le jardinage et s’est efforcée d’ajouter des plantes indigènes à son jardin pour attirer les papillons, les oiseaux et les abeilles indigènes.

« Tout le monde fait son propre truc », a déclaré Tierney à propos du programme.

« Vous en apprendrez beaucoup sur le jardinage. C’est un bon groupe de personnes. Mon expérience avec les jardiniers est qu’ils sont plutôt amicaux et assez bavards, surtout à propos du jardinage.

Environ 70 maîtres jardiniers étaient disponibles lors de la vente de plantes pour répondre aux questions de jardinage, aider à la sélection des plantes et offrir des conseils de jardinage.

« L’idée est d’accroître les connaissances des gens sur la possibilité de cultiver leur propre nourriture et de rendre l’environnement plus sain et plus durable », a déclaré Davis. « Tout ce que nous faisons, nous le faisons gratuitement, et chaque partie de ce que nous faisons est financée par cette vente. C’est grand pour nous. C’est la plus grande chose que nous faisons.

Tous les maîtres jardiniers du comté de Lake doivent suivre une formation et fournir au moins 40 heures de service au programme de maître jardinier de l’Université de l’Illinois. Pour conserver leur statut de maître jardinier actif, les bénévoles doivent offrir au moins 20 heures de service et suivre 10 heures de formation supplémentaire par an.

En plus de la formation en personne, le programme propose une formation virtuelle à votre rythme, a déclaré Davis. Ce faisant, le programme a attiré une plus grande variété de bénévoles de tous âges de toutes les communautés, par opposition aux seuls retraités.

« Nous voulons des bénévoles qui représentent toutes les communautés du comté de Lake et pas seulement les communautés aisées », a déclaré Davis. «Nous voulons que les populations mal desservies soient représentées dans notre programme et nous avons redoublé d’efforts pour nous assurer que tous nos services et ressources sont disponibles pour les communautés à faible revenu, nous représentons donc tous les coins du comté de Lake.»

Avec environ 150 maîtres jardiniers dans le programme du comté de Lake, la demande reste forte et le programme a une liste d’attente, a déclaré Davis.

L’intérêt pour le jardinage est en hausse depuis la pandémie.

« Cela n’a pas nui à notre industrie, c’est certain », a déclaré Davis à propos de l’impact de la pandémie sur les tendances du jardinage.

« Je pense que c’est plus grand qu’il ne l’a jamais été », a-t-il déclaré. « C’est changé. Autrefois, c’était le jardinage à la maison, les jolies fleurs et les plus belles choses, mais maintenant la tendance est aux indigènes. Vous mettez des plantes dans votre jardin qui demandent moins de travail, moins d’entretien. Ils sont en meilleure santé, ils sont plus forts, ils vivent plus longtemps et ils sont mille fois meilleurs pour l’environnement. Nous nous efforçons vraiment d’être beaucoup plus impliqués dans cela et de soutenir les réserves forestières du comté de Lake dans leurs efforts.