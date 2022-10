Ferme solaire approuvée par le conseil municipal de l’Oregon ; conditions ajoutées pour protéger les propriétaires – Shaw Local

OREGON – La création d’une ferme solaire à l’ouest de la subdivision de Century Hill a été approuvée par le conseil municipal de l’Oregon, mais non sans conditions visant à protéger les propriétaires vivant à proximité.

Le 25 octobre, les membres du conseil ont voté 4 contre 1 pour approuver un accord d’annexion avec USS Ducks Solar – une filiale de US Solar basée dans le Midwest – pour annexer une parcelle de terrain de 70,64 acres dans la ville depuis le canton d’Oregon-Nashua. Le commissaire Terry Schuster a voté non.

Le jardin solaire communautaire de 4,8 mégawatts produira suffisamment d’électricité pour alimenter environ 1 125 foyers, soit environ 70 % des foyers de l’Oregon, a déclaré Ryan Magnoni, développeur de projets solaires aux États-Unis. Il a une durée de vie prévue de 20 ans.

“ComEd ne va pas envoyer ça [power] 100 miles de distance quand il peut être utilisé ici », a déclaré Magnoni. “En règle générale, non, je ne peux pas vous garantir à 100 % [it all will go to Oregon]mais l’électricité sera utilisée dans la zone.

L’entreprise a jusqu’au 1er novembre 2023 pour demander l’annexion, date à laquelle le conseil municipal adoptera une dérogation pour le projet afin d’autoriser une ferme solaire.

Les membres du Conseil ont passé environ 40 minutes à discuter de la meilleure façon de cacher les panneaux solaires aux vues des propriétaires qui s’opposaient au projet à cause de la vue.

Avant le vote final final pour approuver l’accord, les membres du conseil ont ajouté une condition selon laquelle l’USS Ducks Solar serait responsable du coût de l’ajout d’un “écran approprié d’arbres, ne devant pas être inférieur à 6 pieds de haut” à travers la limite de propriété la plus proche de les maisons concernées. Les propriétaires peuvent refuser les arbres et la ville aura son mot à dire sur les espèces d’arbres.

À l’origine, l’USS Ducks Solar cherchait à utiliser des terres au sud de la subdivision de Century Hills et à l’ouest d’Oregon Park West pour la ferme solaire, mais les membres du conseil ont unanimement rejeté la demande le 23 août.

USS Ducks Solar et Dan Luepkes, qui soutient le projet et possède la propriété, sont ensuite revenus avec une proposition modifiée, y compris le nouvel emplacement.

Ils aimeraient commencer la construction après que Luepkes aura fini de récolter ses récoltes l’année prochaine, a déclaré Magnoni. Ils s’attendent à ce que cela prenne deux à trois mois à partir du moment où le sol est brisé jusqu’à ce que la ferme solaire soit opérationnelle, a-t-il déclaré.