Ferme Ohlausen – Une opportunité rare de développement ou d’aventures en plein air !

Bienvenue à Ohlausen Farm, une superbe propriété de 152 acres située juste à l’ouest de Lansing, au Kansas. Ce terrain exceptionnel est parfait pour les amateurs de plein air, les amoureux de la nature et ceux qui recherchent une opportunité de développement sans précédent. Avec des collines vallonnées, des bois vibrants et des terres labourables fertiles, la ferme Ohlausen offre un paysage diversifié à la fois pittoresque et plein de potentiel. Que vous recherchiez une retraite paisible ou un investissement privilégié pour des terrains résidentiels d’une superficie, cette propriété a quelque chose pour tout le monde.

Emplacement privilégié avec un potentiel infini

Ohlausen Farm est idéalement situé près de Basehor, Tonganoxie et Leavenworth, offrant l’équilibre parfait entre la tranquillité rurale et un accès pratique aux commodités à proximité. Sa proximité avec ces communautés en croissance renforce sa valeur en tant qu’opportunité de développement. Que vous cherchiez à subdiviser la superficie en grands lots résidentiels privés ou à créer un domaine rural unique, Ohlausen Farm offre une toile extraordinaire pour votre vision.

L’une des caractéristiques les plus convaincantes de la propriété est son changement d’élévation spectaculaire de 150 pieds. Cette élévation naturelle offre non seulement un terrain varié mais également des vues panoramiques spectaculaires. Imaginez vous réveiller avec des vues imprenables sur le paysage vallonné du Kansas, avec la possibilité de construire la maison de vos rêves sur les points forts de la propriété, en profitant pleinement du paysage à couper le souffle. Ces zones surélevées rendent Ohlausen Farm particulièrement attrayante pour ceux qui souhaitent développer des terrains d’habitation offrant intimité, espace et vues inégalées.

Le rêve d’un amoureux de la nature

La ferme Ohlausen est un paradis pour ceux qui aiment le plein air. La propriété est bordée par deux milieux humides protégés, qui ajoutent à sa richesse écologique et offrent un caractère unique qui séduira les amateurs de faune. Les zones humides fournissent un habitat naturel à une variété d’espèces d’oiseaux et d’autres animaux sauvages, ce qui en fait une propriété idéale pour l’observation des oiseaux et la photographie de la nature.

En plus des zones humides, la propriété dispose de deux étangs paisibles, parfaits pour pêcher ou simplement se détendre au bord de l’eau. Que vous vous promeniez au bord des étangs ou que vous randonniez dans les espaces boisés, la tranquillité et la beauté naturelle de la Ferme Ohlausen vous séduiront. Le terrain comprend également une charmante grange historique qui pourrait être réaménagée pour les chevaux, le bétail ou même comme espace événementiel rustique. Sa présence ajoute du caractère et un sens de l’histoire à la propriété.

Avec ses collines, ses zones forestières animées et ses grands champs, Ohlausen Farm offre des possibilités de loisirs infinies. Que vous aimiez la chasse, l’équitation ou la randonnée, le terrain varié offre le cadre idéal pour toutes vos activités de plein air. Le dénivelé de 150 pieds crée également un environnement idéal pour explorer les sentiers, installer des caches de chasse ou profiter de promenades à cheval avec une vue imprenable en toile de fond.

Incroyable opportunité de développement

En plus de sa beauté naturelle, la ferme Ohlausen présente un potentiel de développement important. Avec 152 acres de terrain de premier ordre, la propriété pourrait facilement être subdivisée en grands lots résidentiels, offrant aux futurs propriétaires la rare opportunité de posséder un terrain avec à la fois intimité et vue imprenable. Le changement d’altitude ajoute à l’attrait de la propriété, la rendant idéale pour créer des sites d’habitation haut de gamme qui profitent pleinement des environs pittoresques.

Alors que la demande de terrains résidentiels spacieux en milieu rural augmente, Ohlausen Farm se présente comme une opportunité d’investissement unique. Sa proximité avec Lansing, Leavenworth et les communautés voisines de Basehor et Tonganoxie garantit que les résidents auront accès aux commodités de la ville tout en profitant de la paix et de la tranquillité de la vie à la campagne.

La propriété de vos rêves vous attend

Que vous recherchiez une retraite privée, une ferme en activité ou un nouveau projet de développement, Ohlausen Farm offre une opportunité unique de posséder un morceau de campagne du Kansas avec un potentiel incroyable. Avec ses collines, son dénivelé de 150 pieds et ses vues à couper le souffle, cette propriété est prête à devenir la toile de fond de la maison de vos rêves ou d’une communauté prospère. Ne manquez pas votre chance d’investir dans cette belle et polyvalente propriété – Ohlausen Farm vous attend.

Ferme Ohlausen

Emplacement: À l’ouest de Lansing, au nord de Tonganoxie sur Ida Rd et 215th St.

Pour plus d’informations contacter : Cooper Patterson (913) 271-8646 ou [email protected]