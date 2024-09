ferme moderne en pierre par mobius architekci en pologne

Loop House intègre l’architecture moderne à la nature

Situé sur un terrain spacieux à PologneLa Loop House de Mobius Architekci s’inspire du paysage environnant et s’aligne sur les contours du site pour créer une connexion harmonieuse avec la nature. La géométrie du bâtiment s’inspire de la forme en boucle, symbolisant la continuité et l’harmonie, ce qui donne naissance à une structure qui reflète visuellement et conceptuellement cette interconnexion.

Le maison La Loop House se caractérise par une composition qui allie un design moderne à des références aux formes classiques et à l’ordre naturel. La géométrie de la structure, basée sur la forme d’une boucle, incarne le concept de continuité, symbolisant un cycle sans début ni fin. Ce choix formel reflète une approche architecturale centrée sur l’équilibre et l’interconnexion, où les espaces s’intègrent harmonieusement les uns dans les autres. Le motif fermé mais fluide n’est pas seulement un choix esthétique, mais une représentation matérielle d’une philosophie plus large d’intégration entre l’architecture, l’habitation humaine et l’environnement naturel. Grâce à cette conception, Loop House fonctionne comme un espace de vie qui valorise à la fois les besoins humains et le paysage environnant.



toutes les images sont une gracieuseté de Mobius Architectes

La Loop House de Mobius Architekci se plie doucement le long du terrain

Le projet s’intègre parfaitement à l’environnement naturel. Implanté sur un grand terrain, le bâtiment semble émerger organiquement du paysage, créant un sentiment de cohésion avec son environnement. Depuis la rue, la structure semble s’effacer dans le paysage grâce à une composition et une sélection de matériaux soignées. En y regardant de plus près, la forme du bâtiment semble flotter au-dessus du sol, un choix de conception qui renforce son esthétique contemporaine tout en favorisant la circulation naturelle de l’air et en réduisant les perturbations du site. Le terrain, caractérisé par son atmosphère isolée et tranquille, est défini par un axe de composition central centré autour du lac, qui prolonge l’espace de vie dans le cadre naturel.

La forme du bâtiment intègre des plis doux, ouvrant chaque pièce sur le paysage et offrant des vues étendues sur les prairies environnantes, l’eau et les forêts lointaines. L’agencement spatial permet un engagement direct avec la nature, offrant des connexions visuelles avec l’environnement changeant, du lever au coucher du soleil, les changements de temps et les brumes montantes sur le lac. Mobius Architekci studioL’approche conceptuelle de s’efforce non seulement d’améliorer l’expérience esthétique, mais favorise également une atmosphère réfléchie et tranquille qui s’harmonise avec les rythmes de la nature. Au bord du lac, la structure s’ouvre entièrement avec de grandes fenêtres panoramiques, offrant des vues étendues. Cette transparence brouille la frontière entre les espaces intérieurs et extérieurs, établissant une connexion fluide entre l’architecture et son environnement.



parfaitement intégrée dans son paysage, Loop House incarne l’harmonie avec la nature

les matériaux naturels permettent à Loop House de s’adapter à son contexte

Le choix des matériaux de Loop House joue un rôle crucial dans l’intégration de la structure à son environnement naturel. La façade intègre la pierre et le bois, choisis pour leur capacité à se fondre dans le paysage environnant. L’acier Corten ajoute un élément distinctif à la conception, avec ses propriétés de résistance aux intempéries permettant au matériau d’évoluer en texture et en couleur au fil du temps, s’adaptant aux changements environnementaux. La conception intègre davantage la nature en revêtant certains murs de plantes grimpantes. Les toits verts ont une fonction à la fois esthétique et écologique, contribuant à la régulation de la température et à la rétention des eaux de pluie. Cette approche matérielle met l’accent sur une philosophie de conception qui cherche à s’harmoniser avec l’environnement naturel, plutôt qu’à le dominer.

Le projet intègre des technologies avancées pour améliorer le confort tout en maintenant un lien fort avec la nature. Des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur et un système de gestion intelligent des équipements sont mis en œuvre pour allier la vie traditionnelle aux commodités technologiques modernes. Cette combinaison permet à la résidence d’offrir à la fois une expérience naturelle immersive et le confort des équipements contemporains. Conçue comme un refuge de la vie urbaine, Loop House offre un environnement de vie équilibré qui privilégie la détente et la tranquillité, tout en s’alignant sur des principes durables. L’architecture reflète une philosophie d’harmonie entre la forme bâtie et le paysage environnant, avec une conception axée sur la simplicité, la cohérence et le respect de la nature.



les plis doux de la structure ouvrent chaque pièce à des vues étendues



la géométrie du bâtiment reflète la continuité symbolique de la forme en boucle