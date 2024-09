Ferme Holmwood / RX Architects

© Richard Chivers

+ 33

© RX Architectes

© RX Architectes

Description textuelle fournie par les architectes. Holmwood Farm est une adaptation d’une propriété rurale existante des années 1980, remaniée pour créer une maison familiale contemporaine. Le site est situé dans un cadre rural au sein de la zone de beauté naturelle exceptionnelle de High Weald, situé sur plusieurs hectares de terrain, la propriété offre une vue fantastique sur la vallée et le paysage naturel.

L’objectif était d’adapter le chalet en briques rouges délabré des années 1980 et de créer une maison contemporaine pour la vie de famille, offrant un plan ouvert et des espaces flexibles qui se connectent au paysage et aux espaces extérieurs. Les clients avaient également une expérience dans les travaux d’aménagement paysager et avaient donc la vision de repenser les jardins pour créer un meilleur lien avec la nouvelle maison et les vues au-delà avec des espaces paysagers autour de la maison, y compris une nouvelle piscine naturelle.

© Richard Chivers

En réutilisant la structure existante, il a été possible de trouver une option beaucoup plus rentable et durable pour adapter la propriété. Le nouveau projet combine un grand réseau solaire, des pompes à chaleur et une ventilation naturelle avec une isolation nouvellement installée enveloppée derrière les façades recouvertes, ce qui entraîne des coûts de fonctionnement à long terme et une empreinte carbone plus faibles. Les murs extérieurs sont revêtus de bois naturel carbonisé, tandis que le toit est recouvert de zinc naturel à joint debout. Un sol en béton poli a été posé partout pour fournir une masse thermique, libérant lentement la chaleur dans la fenêtre agissant comme un réservoir de chaleur, tout en restant frais en été. De nouvelles lucarnes à toit plat de grande taille ont été ajoutées au toit existant, ce qui crée des espaces de chambre généreux et offre une vue fantastique sur la campagne.

© Richard Chivers

© Richard Chivers

La chambre principale est au rez-de-chaussée, avec un espace à double hauteur, une mezzanine avec salle de bains et un dressing caché en dessous. La chambre principale s’ouvre sur le jardin et encadre une vue dans le pignon vitré en retrait, offrant ombre et abri, ainsi qu’un accès à la terrasse en béton poli et à la piscine.