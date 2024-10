Ferme Gruyère / Architecture Rachcoff Vella

© Tatjana Plitt

+ 13





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

650 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architectes principaux :



Architecture de Rachcoff Vella



© Tatjana Plitt

Description textuelle fournie par les architectes. Au sommet d’une colline pittoresque de la vallée de Yarra, dans le Victoria, se trouve notre ferme de Gruyère récemment achevée. Ce parcours de cinq ans, de la conception à la réalisation, témoigne de notre équipe dévouée d’architectes, de documentalistes, de consultants, de constructeurs et, plus important encore, de nos clients. Pour surmonter avec succès des contraintes de planification difficiles, une pandémie de COVID et des conditions météorologiques extrêmes, il a fallu de la résilience et une équipe soudée partageant des valeurs et des principes communs.

© Tatjana Plitt

Élévation nord

Nos clients nous ont présenté un brief complet pour leur nouvelle maison familiale, offrant un site incroyable avec des vues panoramiques à couper le souffle. Perchés au sommet de cette colline, nous avons été confrontés au double défi de concevoir une habitation adaptée tout en résolvant les problèmes logistiques tels que l’accès au site, les services et le transport des matériaux sur cette propriété de 100 acres avec une élévation verticale de 85 mètres depuis l’entrée jusqu’à l’emplacement d’habitation proposé. .

© Tatjana Plitt

© Tatjana Plitt

La profonde familiarité de nos clients avec le site, acquise lors de leurs vacances dans une cabane autonome, a grandement influencé le cahier des charges. Leurs préférences spécifiques pour différentes vues tout au long de la journée et leur désir de créer un héritage durable ont guidé notre inspiration en matière de conception. Nous avons également été guidés par des contraintes de planification spécifiques pour intégrer harmonieusement le bâtiment à flanc de colline sans perturber la ligne de crête existante de la Gruyère. Cette approche a façonné l’emplacement du bâtiment, le choix des matériaux et les détails complexes, garantissant que la ferme se fondrait dans la végétation sombre environnante et dans les chaînes de Yarra au-delà.

© Tatjana Plitt

Plan – Rez-de-chaussée

© Tatjana Plitt

Compte tenu du climat extrême des collines, l’emplacement des formes bâties était primordial pour créer des espaces habitables. Nous avons encadré une cour protégée avec trois ailes de bâtiment distinctes, chacune adaptée à son objectif fonctionnel et caractérisée par notre choix de matériaux. Des briques faites à la main et imparfaites ont été utilisées pour la chambre et les espaces de vie/utilitaires secondaires, reflétant la géologie naturelle et les couleurs du sol sur place. D’autre part, le pavillon de vie principal a adopté une structure plus légère et plus délicate, avec des détails rythmés de planches et de lattes. Nous avons choisi le revêtement Matt Monument Colorbond pour sa couleur et son éclat, permettant au bâtiment de ne faire qu’un avec sa toile de fond.

© Tatjana Plitt

S’inspirant du paysage environnant, la conception met l’accent sur un lien fort avec les omniprésentes chaînes de Yarra. Les formes de toit en pente ondulantes et dansantes, directement inspirées de la silhouette de la chaîne de montagnes au nord, créent un dialogue significatif avec le contexte naturel à l’échelle micro et macro. La ligne de toit unique du pavillon principal a valu au projet le surnom de « Hilltop Hood ». Il dispose d’un toit en pente en porte-à-faux de trois mètres aux deux extrémités, offrant une protection contre les intempéries comme un « capot » ou un « sweat à capuche » sur le pavillon nervuré vitré et modulé.

© Tatjana Plitt

Élévation ouest

Au-delà de l’esthétique, cette conception respecte également le lieu en préservant les lignes de vue depuis et vers la propriété voisine grâce à la plantation stratégique d’une oliveraie mature. Le site se déploie à travers une série d’espaces, évoquant l’ambiance des fermes européennes traditionnelles, avec une allée nouvellement créée qui reste cachée à la vue. Le point culminant de cette expérience est le voyage et la lente révélation du parvis à la cour isolée, équipée de toutes les commodités attendues dans les maisons de luxe. Dans le pavillon, vous serez accueilli par trois vues à couper le souffle : une à l’ouest capturant l’horizon de Melbourne, une autre au nord surplombant les monts Yarra depuis le salon et une vue matinale sur les monts Warramate depuis la chambre principale.

© Tatjana Plitt

Notre vision incarne un modèle pour célébrer une approche holistique de la conception architecturale. La ferme de Gruyère, affectueusement surnommée « Hilltop Hood », aspire à transcender l’ordinaire et à illustrer cette intégration harmonieuse, montrant ce qui est possible lorsque l’architecture embrasse la nature et son environnement.