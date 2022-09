Fermé et menacé de démolition, ce dépanneur familial montréalais ne s’effondrera pas tranquillement

Zeen Wu se tient au coin d’une rue résidentielle de l’arrondissement de Lachine à Montréal, regardant désespérément un bâtiment rouge et jaune délabré affublé d’une demande de permis de démolition.

Cela n’a peut-être pas l’air de grand-chose, mais pour Wu, c’est tout.

“C’est ma maison”, a-t-il dit.

L’immeuble abrite le dépanneur de sa famille — le premier et le seul emploi que Wu ait eu depuis qu’il a immigré au Canada depuis la Chine il y a 14 ans.

Mais son gagne-pain est désormais menacé. Depuis plus d’un mois maintenant, la famille de Wu n’a pas pu entrer dans leur magasin après avoir été forcée de fermer en raison de ce qu’on leur a dit être des conditions de construction dangereuses.

Wu dit que sa propriétaire Lina Boivin, qui est également propriétaire du bâtiment, a refusé de faire les réparations nécessaires pour lui permettre de rouvrir le magasin – ce qu’il croit être intentionnel en raison de son plan de démolir le bâtiment et de construire des maisons de ville à sa place .

L’avocat de Boivin affirme que cette accusation est fausse et que l’immeuble était déjà en mauvais état lorsqu’elle l’a acheté en décembre 2020 sans inspection préachat. L’avocat dit que Boivin demande le droit de le démolir depuis plus d’un an.

Géré par la famille de Wu depuis 13 ans, le dépanneur est situé dans un immeuble au coin de la rue Saint-Louis et de la 10e avenue qui existe depuis plus de 70 ans, a déclaré Zeen Wu. (Kwabena Oduro/CBC News)

UN liste des maisons de ville en question peut déjà être trouvé en ligne. Selon un courtier, ils devraient être disponibles vers la mi-2023 – bien que Wu ait un bail commercial enregistré jusqu’en 2025 au moins.

Il dit que les finances de sa famille ont été durement touchées au cours du mois dernier, car ils n’ont aucune autre source de revenus. Il dit qu’il ne sait pas ce qu’il fera si sa boutique est détruite.

“Ce travail soutient toute la vie de ma famille”, a déclaré Wu. “J’ai deux enfants et j’ai ma femme donc cette situation pour l’instant est très triste.”

Aveuglé par les plans de construction

Pour la famille de Wu, la peinture jaune criarde et écaillée à l’extérieur du bâtiment et le béton fissuré près de sa porte d’entrée témoignent de l’histoire du dépanneur dans le quartier.

“Pour le dépanneur dans cette communauté, c’est plus de 70 ou 80 ans… donc c’est profondément enraciné dans cette communauté”, a déclaré l’épouse de Wu, Jin Cui.

Elle se dit donc prise de court lorsqu’elle est arrivée au travail le 14 juin et a trouvé un avis public daté de ce jour pour « la démolition totale du bâtiment principal situé au 1000-1040, rue Saint-Louis ».

Désormais entouré de paperasserie et de barrières métalliques, le bâtiment abrite trois logements locatifs récemment libérés, ainsi que le dépanneur. Situé au 1000 Saint-Louis, les locataires du magasin sont les seuls occupants restants.

Pour la famille de Wu, l’état du bâtiment représente sa longue histoire dans le quartier. (Kwabena Oduro/CBC News)

L’avis indiquait qu’un comité d’examen de l’arrondissement se réunirait le 13 juillet – un mois plus tard – pour examiner la demande de démolition.

“Je me sens déprimé parce que pour moi, c’est mon premier [baby]”, a déclaré Cui à propos de son entreprise, notant qu’elle a commencé à gérer le magasin avant d’avoir l’un de ses deux enfants.

Lors de la rencontre avec le comité d’examen, Wu dit que Boivin a répondu non lorsqu’on lui a demandé si elle serait disposée à créer un espace pour le dépanneur au sein du projet de maisons en rangée.

Deux semaines après la rencontre, Boivin obtient le permis de démolition.

Ne voulant pas abandonner sans combattre, les locataires du dépanneur ont fait appel de la décision. C’est à ce moment-là qu’ils ont dit que les choses avaient empiré.

Série de malchance “suspecte” après l’appel

Selon Wu, le 13 août, un jour après que la famille a interjeté appel, les toilettes du logement du locataire situé au-dessus du dépanneur se sont cassées, inondant et endommageant le magasin. Une semaine plus tard, il dit qu’un inspecteur des aliments est passé en réponse à un appel anonyme demandant que le dépanneur soit inspecté.

“Nous avons vu la pression monter”, a déclaré Wu, affirmant qu’il estimait que le moment des événements était suspect.

Le 23 août a été la première de plusieurs fois où le service d’incendie de Montréal s’est présenté. Wu dit que les pompiers lui ont dit qu’ils avaient été appelés pour inspecter le bâtiment à la recherche de dommages structurels. Il dit qu’ils n’ont rien trouvé et sont partis.

Mais Wu dit que les pompiers sont allés et venus pendant quatre jours.

Selon un rapport d’un lieutenant du service d’incendie de Montréal, les locataires du dépanneur pourraient reprendre les travaux pourvu que ce balcon et celui situé à l’arrière de l’immeuble soient restaurés ou enlevés. (Kwabena Oduro/CBC News)

À la suite d’une inspection le 24 août, un rapport rédigé par un lieutenant du service d’incendie a conclu qu’il n’y avait aucun problème structurel avec les fondations du bâtiment. Le rapport a été partagé avec CBC News par la famille.

Le lieutenant a noté que les seuls sujets de préoccupation étaient les balcons avant et arrière à l’extérieur des logements des locataires, qu’il a dit avoir dit au propriétaire de réparer ou de supprimer complètement “dès que possible afin de permettre aux locataires de se réintégrer”.

Mais finalement, après un nouvel appel aux pompiers, le magasin a été fermé le 26 août – la dernière fois que la famille a été autorisée à entrer.

Cui dit qu’elle n’a eu que deux minutes pour récupérer ses clés et verrouiller la porte arrière du dépanneur.

Wu dit qu’il lui est difficile de regarder cette photo. Il l’a pris alors que les pompiers fermaient son magasin juste devant lui le 26 août – la dernière fois qu’il y avait accès. (Soumis par Zeen Wu)

Nier les accusations alors que l’arrondissement refuse le permis

La mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, indique que l’arrondissement retient le permis de démolition pour l’instant dans l’espoir que le propriétaire et les locataires puissent s’entendre.

“Notre rôle est de voir si le projet correspond au plan d’urbanisme, s’il correspond à nos règlements et d’après tout cela, il le fait, donc je ne sais pas légalement combien de temps nous pouvons retenir le permis”, a-t-elle déclaré.

Vodanovic dit qu’elle n’a pas vu le bail commercial enregistré des locataires mais reconnaît que lorsqu’il y a un nouveau propriétaire, “ils doivent respecter le bail des personnes qui s’y trouvent”.

L’avocate constitutionnelle montréalaise Anne-France Goldwater dit que parce que les locataires commerciaux ont beaucoup moins de droits que les locataires résidentiels, un propriétaire a souvent le droit de reprendre possession d’immeubles avec un bail commercial, mais “souvent il y a des clauses qui disent qu’il doit vous donner un espace équivalent ailleurs , par exemple.”

La mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, dit qu’elle retient le permis de démolition du propriétaire parce qu’elle attend de voir si les deux parties peuvent s’entendre. (Jay Turnbull/CBC)

Boivin n’a pas répondu à la demande d’entrevue de CBC, mais lors d’un entretien téléphonique, son avocate, Mélanie Chaperon, a déclaré que son client avait tenté à plusieurs reprises de négocier avec la famille au cours de la dernière année, mais ils n’avaient pas bougé. La famille, pour sa part, dit qu’il y a eu silence radio de Boivin.

Chaperon a déclaré qu’une clause du bail de la famille stipule que si le bâtiment a été rendu “essentiellement inutilisable”, le propriétaire peut résilier le bail après avoir donné un préavis de 60 jours aux locataires. CBC News n’a pas vu le bail.

Bien qu’elle ait dit qu’elle ne pouvait pas répondre au rapport du service d’incendie sur le nettoyage du bâtiment, sauf pour ses balcons, Chaperon a déclaré qu’une inspection par un inspecteur choisi par Boivin avait révélé qu’il y avait des “défauts majeurs” nécessitant la démolition du bâtiment peu de temps après son achat.

Chaperon a nié tout acte répréhensible de la part de Boivin en réponse à ce que la famille a qualifié de moment “suspect” des appels aux pompiers et à l’inspection des aliments.

Goldwater dit que bien que la famille puisse poursuivre le propriétaire en justice pour ne pas avoir fourni la jouissance paisible des locaux loués, elle dit que le recours au tribunal devrait toujours être la dernière option.

Pour sa part, Vodanovic dit que l’arrondissement envisage de modifier les règlements pour aider à protéger les petites entreprises avec des baux commerciaux à l’avenir.

“Je pleure tout le temps pour mon magasin”

La famille dit qu’elle comprend les objectifs de la propriétaire mais critique la façon dont elle s’y prend pour les atteindre. Ils disent qu’ils sont prêts à jouer leur rôle dans l’amélioration de la communauté dans son ensemble.

Cui dit qu’elle et son mari ont reçu un soutien écrasant de la part des habitants de la région en attendant de voir ce qui se passera. Une pétition qu’elle a commencé à faire circuler pour sauver le dépanneur a recueilli plus de 200 signatures.

“Je me sens toujours au chaud ici de la part de la communauté … mais je pleure tout le temps pour mon magasin”, a-t-elle déclaré.

La famille a une réunion prévue avec le maire Vodanovic le 4 octobre.

Ils disent que c’est leur dernier effort pour sauver leur gagne-pain et, peut-être, donner l’exemple aux autres propriétaires de petites entreprises dans leur situation.