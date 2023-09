Ferid Murad, prix Nobel de découverte cardiovasculaire, est décédé à 86 ans

Ferid Murad, pharmacologue qui a partagé le prix Nobel en 1998 pour avoir découvert que l’oxyde nitrique, un polluant atmosphérique, joue un rôle clé dans la relaxation des vaisseaux sanguins, une découverte surprenante qui a conduit à des progrès dans le traitement des maladies cardiaques, de la dysfonction érectile et des difficultés respiratoires chez les prématurés. nourrissons, est décédé le 4 septembre à son domicile de Menlo Park, en Californie. Il avait 86 ans.

Son fils, Joe Murad, a confirmé son décès mais n’en a pas donné la cause.

La découverte du Dr Murad remonte aux années 1970, lorsqu’il commença à étudier la nitroglycérine, la substance qui Alfred Nobelhomonyme des récompenses annuelles décernées en médecine et dans d’autres disciplines, a inventé la dynamite en 1867.

Les ouvriers de l’usine Nobel ont été les premiers à remarquer un curieux effet secondaire de la substance explosive. Toutes les douleurs thoraciques qu’ils ressentaient suite à un travail pénible ont disparu lorsqu’ils ont inhalé des vapeurs de nitroglycérine à l’intérieur de l’usine. Bientôt, les médecins ont commencé à l’essayer comme remède contre l’angine de poitrine, l’hypertension et d’autres maladies cardiovasculaires.

La nitroglycérine est devenue un traitement courant pour les maladies cardiaques, mais jusqu’à ce que le Dr Murad commence à l’étudier à l’Université de Virginie, personne ne comprenait comment ni pourquoi cela fonctionnait. Grâce à une série d’expériences, le Dr Murad découvert que la nitroglycérine libère de l’oxyde nitrique, qui détend les cellules musculaires lisses.

Le monde scientifique n’a pas immédiatement accepté l’idée qu’une substance toxique puisse avoir des effets biologiques aussi profonds.

« Beaucoup de nos collègues », a déclaré le Dr Murad, « pensaient que nous étions fous ».

Larry Keefer, alors chimiste à l’Institut national du cancer, était l’un des sceptiques.

« J’avais étudié l’oxyde nitrique en tant que facteur toxicologique et, au départ, je pensais que ce n’était pas possible », a-t-il déclaré à NPR après que le Dr Murad ait remporté le prix. « Mais, en fait, au fur et à mesure que des exemples de rôles importants en matière de biorégulation apparaissaient, le reste d’entre nous n’avait qu’à y croire. C’était une revendication révolutionnaire, et elle a tenu.

La découverte du Dr Murad a contribué au développement du Viagra, qui aide à produire des érections en dilatant les vaisseaux sanguins. Les nourrissons prématurés ont été traités avec de faibles concentrations d’oxyde nitrique pour améliorer la respiration, bien que certaines études récentes aient remis en question l’efficacité et suggéré de restreindre son utilisation. L’oxyde nitrique est utilisé pour traiter d’autres maladies pulmonaires et cardiovasculaires. Il est étudié pour plusieurs autres conditions.

Le Dr Murad travaillait au Health Science Center de l’Université du Texas à Houston lorsqu’il a remporté le prix 1998 Nobel de physiologie ou médecinepartageant le prix avec deux autres pharmacologues qui ont étudié l’oxyde nitrique : Robert F. Furchgott de l’Université d’État de New York à Brooklyn, et Louis Ignarro de l’Université de Californie à Los Angeles.

Dans annonçant le prixl’organisation suédoise a indiqué que son homonyme s’était vu prescrire de la nitroglycérine pour une maladie cardiaque.

« N’est-ce pas l’ironie du sort qu’on m’ait prescrit [nitroglycerin] à prendre en interne ! il a écrit dans une lettre. « Ils l’appellent Trinitrin, pour ne pas effrayer le chimiste et le public. »

Ferid Murad est né à Whiting, Indiana, le 14 septembre 1936. Il a été connu la majeure partie de sa vie sous le nom de Fred. Son père, un immigrant albanais, et sa mère possédaient un restaurant. Avec ses deux frères, Fred travaillait de longues heures au restaurant à faire la vaisselle, prendre les commandes et gérer la caisse.

« Dans ce contexte » il a écrit plus tard« Je savais que je voulais une éducation approfondie pour ne pas avoir à travailler aussi dur que mes parents. »

En huitième année, il a rédigé un essai identifiant ses trois principaux choix de carrière en tant que médecin, enseignant et pharmacien. Il est ensuite devenu une version des trois : un médecin titulaire d’un doctorat en pharmacologie qui a fait de la recherche clinique et enseigné dans plusieurs universités.

Le Dr Murad était étudiant en pré-médecine et en chimie à l’Université DePauw à Greencastle, Indiana, où il a obtenu son diplôme en 1958, la même année où il a épousé Carol Leopold, une étudiante en anglais et en espagnol à l’école. Il a obtenu son diplôme de médecine et son doctorat en pharmacologie à la Western Reserve University de Cleveland (plus tard Case Western Reserve University) en 1965.

Outre l’Université de Virginie et le Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas, le Dr Murad a également mené des recherches aux National Institutes of Health, à l’Université Stanford et à l’Université George Washington. Dans le secteur privé, il a travaillé chez Abbott Laboratories et a fondé Molecular Geriatrics, une entreprise de biotechnologie.

Avec son fils, de Portola Valley, en Californie, le Dr Murad laisse dans le deuil son épouse; quatre filles, Christy Kuret de Dublin, Ohio, Carrie Rogers de Lake Bluff, Illinois, Marianne Delmissier de Plainfield, Illinois, et Julie Birnbaum d’Alamo, Californie ; et neuf petits-enfants.

Le Dr Murad a appris qu’il avait remporté le prix Nobel lorsqu’il a été réveillé par un appel téléphonique en provenance de Suède à 4 heures du matin. Presque instantanément, il est devenu une star scientifique. En visite à Washington, il a rencontré le président Bill Clinton et William Rehnquist, le juge en chef des États-Unis. Lors d’un dîner offert par l’ambassadeur de Suède, le Dr Murad et son épouse ont rencontré l’auteur à succès Frank McCourt.

« C’est le plus beau jour de ma vie », a déclaré Carol Murad à son mari.

Le Dr Murad et ses co-lauréats se sont partagés la récompense de 978 000 $ associée à l’obtention du prix Nobel. Il a utilisé une partie de cet argent pour transporter 51 membres de sa famille, collègues et amis à la cérémonie à Stockholm, après quoi son épouse a révisé sa déclaration antérieure.