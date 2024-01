Ferguson Tudor affiche des éléments architecturaux uniques

WLorsque Jerry et Mary Whitley ont décidé pour la première fois de consulter l’annonce de leur maison en 1998, ils ne parvenaient pas à déterminer où elle se trouvait. « Nous sommes tous deux amoureux des maisons anciennes et l’annonce a attiré notre attention », explique Jerry Whitley. «Nous connaissions Ferguson parce que nous avons vécu dans une maison pendant 14 ans à seulement un kilomètre et demi de là, mais nous ne connaissions ni la maison ni la rue.»

Après l’avoir trouvé et visité, tous deux ont convenu que c’était leur maison. «C’était tellement unique; nous avons tout de suite vraiment aimé », dit-il.

L’inhabituel renouveau allemand des Tudor dégageait un sentiment de paix. Les proportions vertigineuses de l’entrée et du salon, le foyer massif qui parlait de chaleur et le curieux balcon du deuxième étage qui surplombait le premier étage faisaient écho à l’architecture sacrée que l’on trouve le plus souvent dans les églises. Lorsque les Whitley ont appris l’histoire de leur maison, l’intention de conception est devenue claire.

« Louis Bangert et son épouse, Annalise Bangert, les premiers propriétaires de la maison, appartenaient à l’église luthérienne de Zion située au bout de Carson Road, à seulement trois pâtés de maisons de notre maison. Annalise jouait de l’orgue à Sion et Louis faisait partie du comité de construction. Ils ont construit l’église en 1927. L’architecte Theo Steinmeyer a conçu 60 églises au cours de sa carrière. Il n’a conçu que deux résidences : cette maison et la sienne », explique Jerry Whitley.

Bangert était l’un des propriétaires d’une carrière à Saint-Louis dans les années 1920. « Il y a une crête en pierre sculptée sur notre cheminée », dit Jerry. « Quand on le regarde, il y a une pioche et une pelle croisées et superposées sur une lyre, symbole de la musique. Annalise avait un piano à queue dans le salon, donc l’écusson est une combinaison de son travail de carrière et de sa musique.

Jerry vient honnêtement de son amour de l’histoire et des maisons de Ferguson. Il préside la Ferguson Landmarks Association depuis trois ans et est membre du conseil d’administration depuis six ans. Depuis 1981, l’association a remis des plaques aux maisons du 156ème siècle à Ferguson qui ont conservé leur caractère et leurs caractéristiques d’origine et ont été correctement entretenues. La maison la plus ancienne date de 1856.

La maison des Whitley sera éligible pour une plaque centenaire en 2030. Bien que la propriété apparaisse pour la première fois dans les archives en 1925, les Whitley ont découvert qu’elle avait en réalité été construite en 1930. « Nous avons trouvé la date « 1930 » gravée dans le sol en béton du four. chambre. Lorsque nous avons rénové la salle de bains du premier étage et retiré le vieux lavabo en fonte, « 1930 » était gravé sur le rebord et un miroir de notre salle de bains à l’étage portait la même date », dit-il.

Au fil des années, les Whitley ont apposé leur cachet unique sur la maison tout en conservant ses os d'origine. Tous deux sont de fervents collectionneurs. Tous deux aiment créer des coins et des vignettes dans toute la maison qui reflètent des histoires très personnelles.















La collection de Mary et son amour pour Hummels rappellent le temps qu’elle et sa famille ont passé en Allemagne lorsqu’elle était enfant. «Certains appartenaient à ma mère et d’autres que j’avais collectionnés moi-même», dit-elle. Elle expose une multitude de vases à tête de femme à la mode du milieu du siècle dans un cabinet de curiosités du salon, tandis que des vases plus modernes acquis lors d’un voyage dans le sud-ouest s’alignent sur le siège de la fenêtre de la salle à manger.

Un grand ange gardien se tient également sur le siège de la fenêtre et veille sur la maison. «Nous avons acheté l’ange chez Walmart à la fin de l’automne avec l’intention de le placer dans notre jardin au printemps. Nous l’avons amenée dans la maison, à l’abri du froid, et elle y est restée depuis », explique Jerry Whitley.

La collection de radios à transistors bien conçues de Jerry, fabriquées dans les années 1950 et 1960, se trouve dans une bibliothèque. Son plateau tournant pour téléphone portable Mickey est également exposé. «Cela s'appelle le Gramophone du soldat», dit-il. "C'est une platine vinyle à manivelle faite de métal très lourd, mais elle se plie en une petite boîte cubique de 6 pouces sur 4 sur 3."















Les deux hommes ont trouvé leur salle à manger richement sculptée sur Craigslist et n’avaient plus qu’à remettre en état le dessus de table marqué. “La table mesure 6 pieds de long, mais avec deux rallonges, elle s’étend jusqu’à 10 pieds et peut accueillir confortablement 12 personnes”, dit-il.

Il aime jardiner dans leur cour ombragée, faire pousser des fougères, des hostas, des lys surprises et des muguets parfumés. Il a également installé une piscine ou des poissons et nénuphars. Pendant la pandémie, il a ajouté une cascade.

Mary a transformé la plus petite chambre du deuxième étage en salle de couture et atelier d’artisanat où elle aime les projets de couture, le scrapbooking, la peinture sur toile et d’autres travaux manuels qui lui plaisent.

Tous deux aiment s’asseoir sur leur porche toutes saisons pour observer les oiseaux à leurs mangeoires et la faune qui visite l’étang et la cour dans un autre coin paisible de la maison qui soutient leur esprit.